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El Gobierno ordena la retirada del monumento de sa Feixina el mismo día que el Ayuntamiento de Palma lo cataloga

El Gobierno ordena la retirada del monumento de sa Feixina el mismo día que el Ayuntamiento de Palma lo cataloga

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática acuerda incluirlo en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática

| etiquetas: gobierno , balers , feixina , símbolo , franquistas
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