El Gobierno declara "secretos o reservados" los documentos de Interior sobre la regularización de migrantes

El Gobierno ha declarado "secretos o reservados" los documentos sobre la regularización extraordinaria de migrantes, según se desprende de una respuesta parlamentaria a una petición del PP. El Ministerio del Interior ha respuesto que estan afectados por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994. Esto clasifica los documentos como secretos por 35 años.

| etiquetas: regularización , secretos oficiales , inmigración
Andreham #2 Andreham
Pero qué puta mierda es ésta.

Y no porque sea yo precisamente amigo de los fachas, pero bajo qué puto concepto se admite que esto sea "secreto".
Kyoko #1 Kyoko
He buscado una fuente neutra (europapress) porque parecía el tipico bulo, pero al parecer es real. Veremos en que se concreta pero pinta mal. Proteger esto como secreto de estado no es de recibo. Una manera de evitar noticias falsas, es ser transparentes.
Findeton #3 Findeton
¿Alguna explicación para esto desde la izquierda...? ¿O sólo votos negativos?
#4 lawerka
#3 la b
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#3 quien no esté de acuerdo es facha y al menos no gobierna la ultraextremaderecha.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
