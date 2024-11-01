Gobierno cubano anuncia gran paquetes de medidas

El Gobierno cubano anunció un amplio paquete de medidas para atraer a cubanos residentes en el exterior: podrán ser dueños de empresas privadas (incluso grandes proyectos e infraestructuras), formar alianzas con privadas y estatales, obtener usufructos de tierra y abrir cuentas bancarias en divisas. Busca dinamizar la economía en crisis, horas después de las declaraciones de Trump sobre “tomar Cuba”. Lo explicó el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga.
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Igual no se quién se anima a meter un dolar en esa isla mientras sigan gobernando unos ladrones que al irse Trump vuelven a expropiar todo.