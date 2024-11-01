El Gobierno creará un observatorio para vigilar las discriminaciones machistas y racistas de la IA

El Gobierno pondrá en marcha un observatorio permanente dirigido a detectar en tiempo real las discriminaciones machistas, racistas y socioeconómicas provocadas por sistemas de Inteligencia Artificial, recoge un documento del Ministerio para la Transformación Digital. El observatorio vigilará estos riesgos de manera proactiva: rastreará medios de comunicación, redes sociales y otras fuentes, con el fin de detectar usos potencialmente peligrosos; elaborará informes periódicos; y ofrecerá asesoramiento “informal” a empresas y administraciones