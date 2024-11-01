“El control del odio en redes sociales no evitó el primer golpe en Torre Pacheco, pero sí un altercado mucho mayor”

El nuevo director del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia en España analiza el auge del discurso del odio en redes sociales y explica las herramientas con las que el Ministerio de Inclusión trata de ponerle freno a través de un sistema de vigilancia de tecnología avanzada. Su funcionamiento se basa en una metodología que combina tecnología avanzada basada en inteligencia artificial y supervisión experta de los datos. El último boletín trimestral notificó a plataformas como TikTok, X, Instagram o YouTube.