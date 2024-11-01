edición general
“El control del odio en redes sociales no evitó el primer golpe en Torre Pacheco, pero sí un altercado mucho mayor”

El nuevo director del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia en España analiza el auge del discurso del odio en redes sociales y explica las herramientas con las que el Ministerio de Inclusión trata de ponerle freno a través de un sistema de vigilancia de tecnología avanzada. Su funcionamiento se basa en una metodología que combina tecnología avanzada basada en inteligencia artificial y supervisión experta de los datos. El último boletín trimestral notificó a plataformas como TikTok, X, Instagram o YouTube.

Autarca #1 Autarca
Cuando saquemos las guillotinas de que nos acusareis?
