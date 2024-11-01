·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10899
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
4105
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
4021
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4348
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
3766
clics
Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"
más votadas
426
Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu
313
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
441
Montero sugiere que el PP tiene acceso a los sumarios secretos de la UCO: "¿De dónde ha sacado esa información?"
263
Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump
813
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
19
clics
El Gobierno crea un consejo asesor con 37 agentes sociales divididos en 5 grupos de trabajo para "solucionar el problema de la vivienda "
Rodríguez ha destacado la importancia de este Consejo para la participación de la sociedad civil en el “mejor diseño de las políticas públicas”.
|
etiquetas
:
vivienda
,
crisis
,
burbuja
,
alquiler
,
gobierno
5
1
0
K
58
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
58
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
YSiguesLeyendo
pides más viviendas y te llegan más chiringuitos... ni en Aliexpress!
8
K
99
#7
Garbns
*
Me parece perfecto, yo añadiría que hayan rondas de viajes por otros países europeos/orientales con estancias de 1 semana para consultar sus homólogos y tomar nota de otros tipos de enfoque.
Luego colaboraciones y reuniones bianuales en algún sitio con costa (si puede ser en primavera/verano) o montaña (en invierno, que haya nieve) de 1 semana para proceder a valorar las propuestas.
Añadiendo que todo pase por un comité de igualdad para que nadie quede atrás..
3
K
45
#8
Icelandpeople
#7
Para empezar a valorar las propuestas haría falta una auditoría externa de expertos, ya que eso no es competencia de ninguno de los grupos de trabajo del consejo consultivo.
2
K
35
#12
Garbns
*
#8
Bien visto, hay que organizar un grupo audior totalmente externo (guiño guiño) y luego otro grupo supervisor para así poder declarar la completa transparencia del proceso, todo lo que sea necesario para conseguir dar una respuesta
no
vinculante y en un corto
medio
largo
plazo a un problema tan acuciante para la ciudadanía a las que nos debemos...
2
K
35
#15
Icelandpeople
#12
Efectivamente, la auditoría externa de los grupos de trabajo del consejo consultivo debe ser supervisada por miembros del notariado para obtener todas las garantías.
Para que vaya todo bien, debería llevarse a cabo una auditoría interna para preparar la externa, no queremos sustos.
Los viajes en primavera, el verano está imposible de precios.
Ya va tomando forma la cosa.
0
K
18
#1
Icelandpeople
Tremendo:
x.com/isabelrguez/status/2011860784704364593
1
K
29
#18
alhambre
#1
Gracias por el enlace.
> La receta: diálogo, consenso y acuerdo
Consenso en seguir viviendo la utopía de acumulación de capital hasta que todo pertenezca a unos pocos.
0
K
7
#5
desastrecolosal
"Rodríguez ha apuntado que el Consejo Asesor se reuniría dos veces al año"
1
K
25
#4
Battlestar
Porque dar garantías a la gente que tiene vivienda parada para que la saque al mercado ni lo hablamos, no?
1
K
21
#6
Icelandpeople
*
#4
Para hablar eso harían falta 53 agentes sociales y 7 grupos de trabajo.
1
K
28
#10
cunaxa
#4
No, eso no soluciona nada.
Es solo dar más dinero a quien más tiene y menos lo necesita.
1
K
18
#14
Cuchifrito
#4
El bulo de la vivienda vacía... Como no
..
0
K
10
#17
Horkid
*
El problema de la vivienda es en gran parte el problema de los bajos sueldos, la inseguridad laboral, el exceso de mano de obra,..
0
K
17
#2
miq
La cagamos
1
K
16
#9
cunaxa
Mejor tarde que nunca.
0
K
8
#11
Icelandpeople
#9
Mejor tarde que nunca el qué?
1
K
25
#16
Dedalos
*
Igual lo que tienen que hacer es leerse la Consitutción y dejar de tomarnos el pelo.
Democratas muy democratas, y socialistas muy socialistas...
!Prohiban la especulación con la vivienda de los fondos de inversión!
¿O es que sois vosotros parte de la mafia? Entonces solo nos queda esperar a la extrema derecha.
Cuanta cobardía. La vivienda es un derecho básico, como la comida, no se puede especular con ella.
Se supone que habiamos acabado con la esclavitud. Ese es el fondo de la cuestión verdad?
La socidad capitalista, los bancos, quieren esclavos, y mantener a los pobres, pobres, que mejor manera que esclavizar que con hipotecas y alquileres?
Que os creeis que somos subnormales!
Pero se os ve que no teneis ninguna verguenza.
0
K
7
#13
Donald
*
Napoleón: "Si quieres que algo se solucione, nombra un responsable; si no, nombra una comisión"
Proverbio chino: "Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada"
0
K
7
#19
UsuarioXY
Pues ya estaría. Problema de la vivienda en España solucionado una vez más por los rojelios.
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Luego colaboraciones y reuniones bianuales en algún sitio con costa (si puede ser en primavera/verano) o montaña (en invierno, que haya nieve) de 1 semana para proceder a valorar las propuestas.
Añadiendo que todo pase por un comité de igualdad para que nadie quede atrás..
Para que vaya todo bien, debería llevarse a cabo una auditoría interna para preparar la externa, no queremos sustos.
Los viajes en primavera, el verano está imposible de precios.
Ya va tomando forma la cosa.
x.com/isabelrguez/status/2011860784704364593
> La receta: diálogo, consenso y acuerdo
Consenso en seguir viviendo la utopía de acumulación de capital hasta que todo pertenezca a unos pocos.
Es solo dar más dinero a quien más tiene y menos lo necesita.
..
Democratas muy democratas, y socialistas muy socialistas...
!Prohiban la especulación con la vivienda de los fondos de inversión!
¿O es que sois vosotros parte de la mafia? Entonces solo nos queda esperar a la extrema derecha.
Cuanta cobardía. La vivienda es un derecho básico, como la comida, no se puede especular con ella.
Se supone que habiamos acabado con la esclavitud. Ese es el fondo de la cuestión verdad?
La socidad capitalista, los bancos, quieren esclavos, y mantener a los pobres, pobres, que mejor manera que esclavizar que con hipotecas y alquileres?
Que os creeis que somos subnormales!
Pero se os ve que no teneis ninguna verguenza.
Proverbio chino: "Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada"