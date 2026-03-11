edición general
Gobierno y CNMC refuerzan la vigilancia sobre los mercados energéticos ante la guerra en Irán

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión, la transparencia y la coordinación institucional sobre los mercados energéticos ante la fuerte volatilidad de los precios derivada de la guerra en Irán, que está trasladándose con rapidez a los precios en las gasolineras.

cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Como decir que no voy a hacer nada sin decir que no voy a hacer nada.
0 K 15
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
qué "mercados"... no hay libre mercado, hay oligopolio, como en cualquier sector estratégico, y los de la competencia mirando para otro lado. están temblando las empresas energéticas, verdad? hipócritas!
0 K 12
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
A buenas horas.
0 K 11
elhumero #3 elhumero
Luego investigamos, nos tiramos 5 años, y echamos la multa.
La recurren a los tribunales y al cabo de 25 años pagan 200000€ que es lo máximo con que les penalizan.
0 K 9
ahotsa #5 ahotsa
#3 Yo estoy guardando todos los tickets para, cuando salga la sentencia, poder reclamar :troll:

Truco: los guardo en una vinoteca con deshumidificador y puerta opaca para que no se degraden los tickets impresos en papel térmico, incluido los recibos de consumo eléctrico de la propia vinoteca, claro.
0 K 20
taSanás #7 taSanás
Van a investigar por qué los precios de la gasolina que han comprado barata y tienen millones de litros almacenados localmente, se van por las nubes en el momento que se dispara el primer tiro? O eso ya para la siguiente legislatura.
0 K 7
#1 j3j3j3j3
engrasaran mejor las puertas giratorias ...
0 K 7
#8 tropezon *
#1 Pues se ve que se quedan solo en vigilar, porque lo que es hacer algo...
Hoy comentó @cocolisto que hoy teníamos la 2ªluz más cara de europa, y mandó esta imagen  media
1 K 40

