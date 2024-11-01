El Gobierno central retira a jueces vascos los 33 pisos que tenían cedidos por la amenaza de ETA

El Gobierno central ha decidido recuperar los 33 pisos que hasta ahora tenían derecho a disfrutar los miembros de la judicatura en el País Vasco. Se trata de una serie de viviendas repartidas en ocho localidades vascas que fueron puestas a disposición de jueces, fiscales y secretarios judiciales en la década de los ochenta. La finalidad de estos pisos era evitar la fuga de profesionales por culpa de los atentados de ETA, que convirtió a los miembros de la judicatura en uno de sus objetivos terroristas.