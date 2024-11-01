edición general
El Gobierno central retira a jueces vascos los 33 pisos que tenían cedidos por la amenaza de ETA

El Gobierno central ha decidido recuperar los 33 pisos que hasta ahora tenían derecho a disfrutar los miembros de la judicatura en el País Vasco. Se trata de una serie de viviendas repartidas en ocho localidades vascas que fueron puestas a disposición de jueces, fiscales y secretarios judiciales en la década de los ochenta. La finalidad de estos pisos era evitar la fuga de profesionales por culpa de los atentados de ETA, que convirtió a los miembros de la judicatura en uno de sus objetivos terroristas.

Eibi6 #6 Eibi6
Es increíble como en la Administración Pública este tipo de privilegios suelen estar reservados a los que más ganan

#8 NoseriusLose
#6 En aquel momento, tenían que tener protección ante atentados, no iba tanto con lo que ganasen.

Y un juez era más difícil de reemplazar que un policía o concejal. Es duro, pero es lo que es.

#3 tobruk1234
Se los tenian que haber quitado hace años.

Rogue #9 Rogue *
El otro día hablaba con un compañero de trabajo, que tiene un hijo militar en el País Vasco, y eligió ese destino porque le dan casi 6 mil euros más al año por peligrosidad de ETA. Si, en el 2026.
Ah! Y 300 pavos mensuales para alquiler de una vivienda y vive en el cuartel.

#4 HangTheRich
Ahora que quiten los pluses de peligrosidad para los Txakurras y picoletos

teneram #5 teneram
#2 ¿Si le pones el enlace de la noticia de el correo tampoco? A mi si me va, me lleva directamente a la noticia sin fotos :-|

ehizabai #2 ehizabai
#1 No me va el enlace que has puesto. Me sale la página principal del paywallskip

#7 Leon_Bocanegra
Esto no lo verán con buenos ojos los que anoche lloraban porque Bildu y el gobierno van a pedir que no se mantenga a ETA en la lista de bandas terroristas de la unión europea.


