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El gobierno catalán niega que el apuñalamiento mortal en Esplugues (Barcelona) sea un atentado yihadista

El gobierno catalán niega que el apuñalamiento mortal en Esplugues (Barcelona) sea un atentado yihadista

La consejera Parlon asegura que el homicida estaba en una «situación de desequilibrio» y apunta a «algún tipo de brote»

| etiquetas: gobierno , catalán , niega , apuñalamiento , mortal , yihadista
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2 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
ombresaco #1 ombresaco
Y aquí es donde los psiquiatras y psicólogos hablan del estigma de la enfermedad mental
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Artillero #2 Artillero
#1 vaya. Otro loco. Cómo el que asesinó al sacristán de una iglesia en Algeciras .
A ver qué solución se le da a esto.
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menéame