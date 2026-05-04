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El gobierno catalán niega que el apuñalamiento mortal en Esplugues (Barcelona) sea un atentado yihadista
La consejera Parlon asegura que el homicida estaba en una «situación de desequilibrio» y apunta a «algún tipo de brote»
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#1
ombresaco
Y aquí es donde los psiquiatras y psicólogos hablan del estigma de la enfermedad mental
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#2
Artillero
#1
vaya. Otro loco. Cómo el que asesinó al sacristán de una iglesia en Algeciras .
A ver qué solución se le da a esto.
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