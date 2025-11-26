edición general
El Gobierno canario organiza una misión para invertir en el Sáhara ocupado por Marruecos

El Gobierno canario organiza una misión para invertir en el Sáhara ocupado por Marruecos

Ni el expolio de los recursos naturales que denuncian organizaciones internacionales ni las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. Nada ha impedido...

9 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
luego nos llaman godos a los peninsulares en plan colonos y mira lo que hacen ellos...
#2 Maldito *
#1 ¿El gobierno de canarias te llama godo? ¿Quiénes son ellos?
#4 Leon_Bocanegra
#2 déjalo, este tipo se dedica a subir noticias y soltar una gilipollez tremenda en el primer comentario, lo hace en tooooodos los putos envíos que hace, que son muchos al cabo del día.

Si te fijas casi todos sus comentarios están en azul y la mayoría en el primer comentario.


www.meneame.net/user/YSiguesLeyendo/commented
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
cual evangelista americano en Palestina
#3 AlexGuevara
Buitres de carroña sin vergüenza ninguna
Mikhail #6 Mikhail
#3 Capitalistas practicando el capitalismo, nada nuevo caralsol.
Por cierto, por si alguien no lo sabe Gobierno de Canarias actual = PP + CoCa (derecha nacionalista)
Kmisetas #7 Kmisetas
Tranquilos que ahora se manifiesta toda la izquierda para darle visibilidad y pararlo.
Anfiarao #8 Anfiarao
#7 necesitas un abrazo? Te sientes solo y desamparado?
Kmisetas #9 Kmisetas
#8 No, gracias señora.
