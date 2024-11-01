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El Gobierno de Ayuso se ve obligado a pagar más de tres millones tras ser condenado por un impago de la pandemia

El Gobierno de Ayuso se ve obligado a pagar más de tres millones tras ser condenado por un impago de la pandemia

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado este martes el pago de una de indemnización de más de 3 millones de euros a una empresa sanitaria por el impago de facturas durante la pandemia de Covid-19. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obligó al Ejecutivo regional a abonar esta cantidad, a la sociedad Care Quality Service Health, S.L. (CQS), a raíz de su denuncia por un contrato no abonado para la compra de material sanitario para el hospital de IFEMA

| etiquetas: gobierno de ayuso , condenado , impago , pandemia
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6 comentarios
14 3 0 K 131 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
El gobierno no, ellos no pagan ni un euro, los madrileños sí.
4 K 65
#3 laruladelnorte
por un contrato no abonado para la compra de material sanitario para el hospital de IFEMA

Ese garaje les ha salido muy caro a los madrileños.
2 K 36
Solinvictus #5 Solinvictus
Ojalá los pagará ayuso
1 K 22
pitercio #6 pitercio
#5 no sólo no paga, es que los cobra. Las comisiones no se abonan solas.
0 K 15
vicus. #2 vicus.
Poco me parece
0 K 19
Ludovicio #4 Ludovicio *
La administración de Ayuso usando, un día mas, el dinero de nuestros impuestos, que debería ir a sanidad, para enriquecer empresas privadas.

Una psicópata apoyada por idiotas.
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menéame