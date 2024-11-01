El Gobierno de Ayuso pagará 17,7 millones a Quirónsalud por retrasos en las liquidaciones y de IVA

Los tribunales ponen una nueva cifra encima de la mesa entre la Comunidad de Madrid y Quirónsalud. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberá pagar un total de 17,7 millones de euros al grupo hospitalario tras dos sentencias judiciales. En concreto, 10,89 millones por intereses compensatorios y de demora por retrasos en la aprobación de liquidaciones y pagos correspondientes a 2016, 2017, 2018 y 2021 de la Fundación Jiménez Díaz; y 6,8 millones por las cantidades abonadas en concepto de IVA del Hospital Universitario Rey Juan Carlos