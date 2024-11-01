edición general
El Gobierno de Ayuso pagará 17,7 millones a Quirónsalud por retrasos en las liquidaciones y de IVA

Los tribunales ponen una nueva cifra encima de la mesa entre la Comunidad de Madrid y Quirónsalud. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberá pagar un total de 17,7 millones de euros al grupo hospitalario tras dos sentencias judiciales. En concreto, 10,89 millones por intereses compensatorios y de demora por retrasos en la aprobación de liquidaciones y pagos correspondientes a 2016, 2017, 2018 y 2021 de la Fundación Jiménez Díaz; y 6,8 millones por las cantidades abonadas en concepto de IVA del Hospital Universitario Rey Juan Carlos

| etiquetas: ayuso , quirón , deuda
Madriléame
6 comentarios
josde #2 josde
Vaya chollo que tiene Quironsalud con e gobierno de la loca de Madrid.
#4 fremen11
#2 Sale barato un ático dúplex de lujo y un Maserati diesel.....
pitercio #1 pitercio
1000 maneras de robar. Qué fieras.
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Joer qué forma de saquear las arcas públicas... Panda de sinvergüenzas...
Andreham #3 Andreham
Las buenas gestiones.
Kantinero #6 Kantinero
En los buenos tiempos el gobierno cobraba (vía impuestos) de la empresa privada
