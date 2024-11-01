El Gobierno de Ayuso desdeña el abono transporte único de Sánchez por ser "un 50% más caro" y obvia que aplica a buses

La Comunidad de Madrid afea el anuncio del presidente porque en el caso de los jóvenes cuesta 10 euros más que su precio fijado para el bono de menores de 26, sin tener en cuenta que la nueva tarifa incluye autobuses estatales y Media Distancia. El Ejecutivo autonómico cree además que “invade competencias” A la Comunidad de Madrid no le convence el abono único de transporte avanzado por Pedro Sánchez en la mañana de este lunes, durante su valoración del curso político antes de las vacaciones navideñas.