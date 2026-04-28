El Gobierno aprueba hoy que las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales de la Iglesia católica española no paguen el IRPF

El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto ley con el que, en el marco de otras medidas tributarias, se establece la exención del pago del IRPF a las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.
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Y de no hacerlo y ahora haber una específica para "abusos sexuales", ¿por qué diferenciar en si vienen de la iglesia o no?