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El Gobierno aprueba hoy que las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales de la Iglesia católica española no paguen el IRPF

El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto ley con el que, en el marco de otras medidas tributarias, se establece la exención del pago del IRPF a las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

| etiquetas: consejo , ministros , víctimas , abusos sexuales , iglesia católica , irpf
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6 comentarios
5 1 0 K 58 actualidad
crob #2 crob
I que pague impuestos la iglesia y deje las inmatriculaciones para cuándo
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strike5000 #3 strike5000
#2 El IRPF lo pagaría el damnificado, entiendo yo. Hay un incremento de patrimonio, hay un sablazo de Hacienda.
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#5 Pitchford
La verdad es que pagar IRPF por una indemnización por cualquier cosa, que trata de compensar un daño, suena bastante fuera de lugar.
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Andreham #1 Andreham
¿Y el resto sí...?
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 Si es por accidente laboral, despido improcedente, accidente de tráfico o daños y perjuicios, también están exentas, al menos hasta una cantidad.
roams.es/finanzas/academia/fiscalidad/tributacion-indemnizaciones/
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Andreham #6 Andreham *
#4 Entonces, ¿qué se saca con esta ley? Yo entiendo que "abusos sexuales de la iglesia" entran en "daños y perjuicios".

Y de no hacerlo y ahora haber una específica para "abusos sexuales", ¿por qué diferenciar en si vienen de la iglesia o no?
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menéame