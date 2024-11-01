El Gobierno acelera su plan para una movilidad más sostenible: las empresas deberán tener más puntos de recarga y ofrecer teletrabajo

La movilidad sostenible se convierte en una obligación de las empresas, que tendrán que tener planes en 12 meses, y no en 24. Afecta a empresas y entidades pertenecientes al sector público que dispongan de centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno. Durante la pandemia empezó a extenderse un modelo de trabajo repleto de ventajas: el del teletrabajo. No solo alivia el tráfico, también favorece la conciliación familiar y corresponsabilidad en los hogares.