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El Gobierno acelera su plan para una movilidad más sostenible: las empresas deberán tener más puntos de recarga y ofrecer teletrabajo

El Gobierno acelera su plan para una movilidad más sostenible: las empresas deberán tener más puntos de recarga y ofrecer teletrabajo

La movilidad sostenible se convierte en una obligación de las empresas, que tendrán que tener planes en 12 meses, y no en 24. Afecta a empresas y entidades pertenecientes al sector público que dispongan de centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno. Durante la pandemia empezó a extenderse un modelo de trabajo repleto de ventajas: el del teletrabajo. No solo alivia el tráfico, también favorece la conciliación familiar y corresponsabilidad en los hogares.

| etiquetas: plan movilidad , empresas , teletrabajo , sostenibilidad
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5 comentarios
9 2 0 K 110 actualidad
#1 Tronchador.
Que las empresas tengan que pagar el coste del desplazamiento y contarlo dentro de la jornada laboral (para los trabajos teletrabajables) y ya veréis que rápido ponen a teletrabajar a todo el que puedan.
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Falk #2 Falk
#1 añadiría al coste el tiempo de desplazamiento pagado como horas extras.
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lgg2 #3 lgg2
#1 Eso, mirando al ombligo. Mientras el pobre currela con el salario mínimo y que tiene que ir a trabajar al fin del mundo y perder horas de transporte (publico o privado) pagándoselo de su exiguo sueldo... eso es ser mezquino.

Esas propuestas o son para todos (maximizar la propuesta) o no se proponen.
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#4 MetalAgm
#3 Es que deberia ser para todos, lo unico que los trabajos teletrabajables, pues la empresa decidirá que mejor entonces teletrabajar para ahorrarse todo lo que eso conlleva de gastos y reduccion de jornada real (por quitar el tiempo de desplazamiento) y para el trabajador que no pueda teletrabajar, o la empresa decide moverse a otra zona o espera a que el trabajador tenga mejor desplazamiento al haberse reducido la congestion y saturacion por todos los que si pueden teletrabajar, que en…   » ver todo el comentario
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rogerius #5 rogerius
#4 Entiendo que te parece bien lo que apunta Igg2 #3 y añades una razón más para que así sea —un estímulo para que las empresas trasladen su sede a entornos más manejables. ¿Me equivoco?
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menéame