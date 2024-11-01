Global "Rape Academy" [ENG]

Mientras que las plataformas varían, los periodistas encontraron un hilo común dentro de todos estos chats pro-violación. Los usuarios promoverían sus transmisiones en vivo, que mostraban imágenes de personas drogando y violando a mujeres en vivo.
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Cuando las feministas decían que todos los tios eran violadores en potencia no querían decir que todos los tíos son violadores, pero que cualquier tío normal puede serlo.
Y son muchos más de los que se reportan desde luego.