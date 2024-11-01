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Global "Rape Academy" [ENG]

Mientras que las plataformas varían, los periodistas encontraron un hilo común dentro de todos estos chats pro-violación. Los usuarios promoverían sus transmisiones en vivo, que mostraban imágenes de personas drogando y violando a mujeres en vivo.

| etiquetas: rape academy , cnn
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3 comentarios
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Dakaira #1 Dakaira
Que puta barbaridad y que puto asco... Y cuanto hijo de puta.
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#2 Joroñas
Es incomprensible... Esto es maldad pura, gente a la que le pone estar haciendo algo atroz. Porque meterla en una persona inconsciente que no interactúa no creo que dé ningún tipo de placer físico.
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#3 Penadeoccidente
Tenemos que dejar de pensar que esto es “maldad pura” o “incomprensible”. Por que esto son tios “normales”, que en su día a día puede ser carismáticos, tener un buen curro y parecer buena gente.

Cuando las feministas decían que todos los tios eran violadores en potencia no querían decir que todos los tíos son violadores, pero que cualquier tío normal puede serlo.

Y son muchos más de los que se reportan desde luego.
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