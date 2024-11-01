edición general
Giorgia Meloni, en el punto de mira por una denuncia ante la CPI por complicidad en genocidio por su apoyo a Israel /FR/

La denuncia ha sido redactada por un grupo llamado "Juristas y abogados por Palestina. Ha sido firmada por una cincuentena de profesores de derecho, abogados y diferentes personalidades.

