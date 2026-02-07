Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche

Las instalaciones deportivas como gimnasios o piscinas públicas en Andalucía tienen con carácter general la obligación de cerrar por las noches. La normativa vigente, que data de 2018, establece que deben mantener la actividad un máximo de 20 horas diarias y que, en cualquier caso, deben estar cerrados a las dos de la madrugada. Este marco legislativo no es igual en todas las comunidades. Hay territorios que optaron por flexibilizarlo y autorizar la apertura las 24 horas. Ahora, la Junta de Andalucía plantea seguir ese mismo modelo y...