edición general
7 meneos
15 clics
Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche

Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche

Las instalaciones deportivas como gimnasios o piscinas públicas en Andalucía tienen con carácter general la obligación de cerrar por las noches. La normativa vigente, que data de 2018, establece que deben mantener la actividad un máximo de 20 horas diarias y que, en cualquier caso, deben estar cerrados a las dos de la madrugada. Este marco legislativo no es igual en todas las comunidades. Hay territorios que optaron por flexibilizarlo y autorizar la apertura las 24 horas. Ahora, la Junta de Andalucía plantea seguir ese mismo modelo y...

| etiquetas: gimnasios , junta , andalucía , noche , apertura , deporte
6 1 0 K 73 actualidad
10 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
Lyovin81 #3 Lyovin81
A ver, creo que todos sabemos a qué va la gente que va al gimnasio a las dos de la madrugada. Es como el chiste del cazador y el oso: "¿Tú no vienes por aquí a cazar, verdad?" xD
3 K 38
ixo #6 ixo
Podrían hacer lo mismo con los horarios de sucursales de Banco o de organismos oficiales con atención al público, 24/7, incluso ambulatorios y centros de salud. Ya puestos... :roll:
Si follamos, follamos todos. 8-D
3 K 37
#9 vantablack
#5 #6 imagino que serán gimnasios desatendidos, sin monitores. La entrada ya es con huella/movil, haces tus ejercicios y te vas. Y si hay algún problema... pues mala suerte, mejor no tenerlos a esas horas.


Sobre lo de ir a entrenar a las 4 de la mañana... yo no lo haría, a las 6 si que había bastante gente que entraba o salía de turno y aprovechaba esa hora.
1 K 15
#1 username *
Que no pare la máquina. No vayamos a tener que plantearnos normalizar horarios
2 K 33
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Que guay!! Los trabajadores de gimnasios ahora con turnos rotativos 24x7!! Qué gran avance laboral!!
2 K 31
Sandman #8 Sandman
#5 Depende de cómo lo hagan. En mi pueblo hay uno abierto todo el día y no hay ningún trabajador por la noche. Cada usuario tiene su código para entrar y listo. Está en una zona alejada de casas, cerca de un polígono industrial... no sé qué tipo de gente irá a esas horas a hacer qué, pero molestar, no molestan.
1 K 20
arariel #4 arariel
Bien por la salud y amplia adapación de horarios.
¿Y lo de regular los niveles de ruido? Lo digo porque la maquinaria de las piscinas, la ventilación, etc no son precisamente silenciosas.
0 K 18
Connect #10 Connect
Son gimnasios que funcionan solos a partir de las 23h. Y están orientados a personas que tienen turnos de trabajo que les impide ir en otras horas. No todo el mundo tiene la suerte de trabajar por la mañana y poder ir al gimnasio por la tarde
0 K 14
Barbol_Pelao #7 Barbol_Pelao *
Algo que se comenta al final de la noticia, lo de la deducción fiscal del IRPF vinculado al pago de cuotas del centro deportivo me parece una idea estupenda., la verdad. Un incentivo extra para la salud.
0 K 10

menéame