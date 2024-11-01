El gigante verde y negro: por qué China domina las renovables sin dejar el carbón

La demanda de carbón en China se ha estabilizado y podría empezar a descender ligeramente antes de 2030, a medida que las renovables, la nuclear y el gas ganan terreno. Es, al mismo tiempo, el líder mundial indiscutible en el despliegue de energías renovables y el mayor consumidor de carbón del planeta. Entender esta contradicción es clave para comprender no solo la transición energética china, sino también el rumbo de la descarbonización global.
| etiquetas: china , energía , renovables , carbón
Por eso actúa como actúa. No es capricho y no es maldad. Simplemente han decidido que se desarrollan sí o sí... como nosotros ya hicimos en su dia (en el caso particular de españa de forma no especialmente gravosa).
Y es bueno en unas cosas y muy malo en otras. Fomenta investigación en innovación en renovables. Pero también implica que contamina cada año más y más, al no abandonar las sucias.
Les estamos comprando a los chinos y a la vez señalándolos por contaminar al fabricar nuestras cosas...
Pero igualmente la cadena de valor ha mejorado sustancialmente, esto años esta instalando más robots que el resto del mundo combinado. Y como han descubierto el resto de paises,, cuando todas las empresas que necesitas están en tu… » ver todo el comentario