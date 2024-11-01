edición general
El gigante verde y negro: por qué China domina las renovables sin dejar el carbón

La demanda de carbón en China se ha estabilizado y podría empezar a descender ligeramente antes de 2030, a medida que las renovables, la nuclear y el gas ganan terreno. Es, al mismo tiempo, el líder mundial indiscutible en el despliegue de energías renovables y el mayor consumidor de carbón del planeta. Entender esta contradicción es clave para comprender no solo la transición energética china, sino también el rumbo de la descarbonización global.

#4 Pitchford
#3 Hay que tener en cuenta que el carbón nacional español costaba mucho extraerlo y no era competitivo para generación eléctrica sin subvenciones públicas. Para importar carbón, mejor importar gas natural, que contamina muchísimo menos.
#6 Sacapuntas
#4 En esas cuentas estaban en su momento. Está claro que las inversiones en instalaciones de ciclo combinado eran más fuertes e importantes que las reformas que se hicieron en As Pontes para prolongar su vida.
#5 Kuruñes3.0
China necersita TODA la energía.
Por eso actúa como actúa. No es capricho y no es maldad. Simplemente han decidido que se desarrollan sí o sí... como nosotros ya hicimos en su dia (en el caso particular de españa de forma no especialmente gravosa).
Y es bueno en unas cosas y muy malo en otras. Fomenta investigación en innovación en renovables. Pero también implica que contamina cada año más y más, al no abandonar las sucias.
borteixo #9 borteixo
#5 na pero son muy verdes ellos, muy ecológicos  media
tul #12 tul
#9 alguien tiene que fabricar las mierdas que consumimos en el jardin
#10 Pitchford
#5 Una gran parte del consumo energético chino es para la fabricación de bienes exportados, con un superávit de la balanza comercial siempre creciente, ya de unos 100.000 millones de dólares mensuales. Este proceso tendrá que empezar a revertirse algún día o China va a acabar almacenando todo el oro del mundo y comprando gran parte de las empresas extranjeras. Un freno a su producción de bienes podría facilitar la ruta de de reducción del uso del carbón.
salteado3 #11 salteado3
#10 Frenaría la contaminación local y la repartiría por todo el mundo.
#14 Pitchford
#11 Bueno, si parte de la producción se desplazara a países con electricidad más descarbonizada y relativamente económica, como por ejemplo España, podría estar muy bien..
salteado3 #15 salteado3
#14 Entonces sin los chinos descarbonizan más su electricidad que España... ¿aceptarías llevar allí lo que quede de industria por el bien del planeta?

Les estamos comprando a los chinos y a la vez señalándolos por contaminar al fabricar nuestras cosas...
#16 Pitchford
#15 No, por lo que comentaba del superávit comercial insostenible de China. Al contrario, España tiene un alto y creciente déficit comercial en bienes industriales, que debe tratar de corregir.
salteado3 #19 salteado3
#16 Podemos fabricar más barato, de más calidad y así que nos compren. No entiendo cómo no se le había ocurrido antes a nadie. Quiero mi Nobel.
#20 Pitchford
#19 Se puede conseguir si los chinos invierten en fábricas en España, por ejemplo. En ello está el gobierno.
#13 Kuruñes3.0
#10 Imagino que eso pasará "naturalmente" según incrementen sus costos humanos internos, como nos pasó a nosotros, y deslocalicen o colapsen en su sistema productivo.
placeres #18 placeres *
#13 es una premisa que era válida hace 20 años. Los costos laborales han subido enormemente, y ya ocurrió una deslocalización de la manufactura más intensiva en mano de obra (textil, ensamblaje simple) a otros países del sudeste asiático. Vietnam Camboya etc etc.

Pero igualmente la cadena de valor ha mejorado sustancialmente, esto años esta instalando más robots que el resto del mundo combinado. Y como han descubierto el resto de paises,, cuando todas las empresas que necesitas están en tu…   » ver todo el comentario
#21 Pitchford
#18 Lo ideal sería que China consiguiera aumentar su nivel medio de vida y de felicidad sin incrementar el consumo energético médio per capita, ya elevado, reduciendo la desigualdad y promocionando un uso conscientemente limitado de las actividades más intensivas y contaminantes, como el consumo de carne y los viajes en avión.
Aperitx #17 Aperitx *
#5 Siguen contaminando una burrada (es la fabrica del mundo) pero no contaminan más y más cada año. El pico de consumo del petróleo creo que ya han pasado.
#1 Pitchford
Según el artículo, tendrían planificado llegar a emisiones de carbono cero en 2060. A ver si cumplen y su progresión sirve de ejemplo para el resto del mundo.
#3 Sacapuntas
#1 Supongo que hay una transición y están en ello. A España le costó mucho dejar el carbón. La planta de As Pontes se cerró definitivamente en septiembre de 2024.
