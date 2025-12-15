·
El gigante cripto Tether presenta una oferta de 1.100 millones de euros por la Juventus
El gigante de las criptomonedas Tether ha presentado una oferta en efectivo de 1.100 millones de euros para comprar la Juventus
46
actualidad
#3
sorrillo
*
A priori lo que hace Tether es custodiar dólares emitiendo tethers y por ese servicio cobra comisiones.
Los dólares custodiados a priori los invierten en productos de supuestamente bajo riesgo como la deuda estadounidense o similares.
Tether en principio solo está obligado a devolver un dólar por cada tether emitido.
Es de suponer que estos 1.100 millones de euros no salen de esos dólares custodiados sino de los beneficios que han obtenido mediante comisiones. No sería prudente que fuera de los dólares que están supuestamente custodiando.
3
K
37
#6
Ferran
#3
¿Prudencia en el mundo crypto?
0
K
11
#8
JackNorte
#6
Tan prudente como otros mercados monetarios tether solo se basa en los dolares reales y las comisiones, si lo comparamos a otras criptos como LIBRA argentina pues si Tether es prudente con respaldo real. Y por eso permanece.
0
K
12
#9
Sandman
#3
"Es de suponer que estos 1.100 millones de euros no salen de esos dólares custodiados sino de los beneficios que han obtenido mediante comisiones. No sería prudente que fuera de los dólares que están supuestamente custodiando."
Lo dudo mucho, la verdad. ¿No hacen los bancos exactamente eso? Usan el dinero de sus clientes para dar préstamos y hacer inversiones, confiando en que nunca ocurra que todos sus clientes saquen todo su dinero al mismo tiempo, porque si eso ocurre, el sistema bancario se va a la mierda.
0
K
12
#1
Verdaderofalso
0
K
19
#4
HeilHynkel
Y luego cojerán de entrenador a Clemente ... para que el equipo holdee con cojones.
0
K
18
#5
Javi_Pina
Pufos comprando pufos
0
K
10
#2
Waves
De algo tiene que servir imprimir tu propio dinero.
0
K
7
#7
JackNorte
*
#2
No creo que tether imprima nada si acaso almacena dolares fisicos y luego crea respecto a lo que tiene en usdt , pero da igual, para muchos seguiran siendo tulipanes esta vez que compran un equipo de futbol.
Lo comico para mi es pensar que el dinero habitual no se esta creando de la nada y como afecta eso a todo. Tether podra crecer exponencialmente porque los dolares se generan de la nada. Pero bueno a veces lo que pensemos sobre las cosas importan poco las consecuencias pensemos o no una…
» ver todo el comentario
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
