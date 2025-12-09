edición general
24 meneos
23 clics
Gianni Infantino es acusado de romper el código ético de la FIFA por sus comentarios y por conceder el premio de la paz al presidente Trump

Gianni Infantino es acusado de romper el código ético de la FIFA por sus comentarios y por conceder el premio de la paz al presidente Trump

La organización de derechos humanos y deportes FairSquare ha presentado una queja formal por las reiteradas faltas de imparcialidad política y exige una investigación oficial

| etiquetas: fairsquare , fifa , infantino , trump , código ético
20 4 0 K 129 actualidad
8 comentarios
20 4 0 K 129 actualidad
ehizabai #1 ehizabai
"Código ético de la FIFA". Joder con el oxímoron.
7 K 110
#6 omega7767
#1 casi escupo el café cuando lo leí
0 K 11
johel #7 johel
#1 El codigo etico de la fifa es "Primero el poder, segundo el dinero, tercero ver los dos puntos anteriores"
0 K 11
#8 PerritaPiloto *
#1 El comité de ética de la FIFA destituyó a Platini y a Blatter y les prohibió ocuparse de nada relacionado con el fútbol una buena temporada.

Platini podría volver, pero Blatter ya es bastante mayor y antes seguramente se jubilará. Además de que nadie confiara en él ninguna tarea importante debido a su edad y antecedentes.

Parece de risa, pero cuando actúa es contundente. Otra cosa es lo descarado que tiene que ser para que muevan ficha.
0 K 9
mono #2 mono
Te digo yo que gana Israel el mundial
1 K 24
skaworld #3 skaworld
#2 Y el FIFA de literatura.
0 K 11
#5 omega7767
#4 italia es antisemita
0 K 11

menéame