Gianni Infantino es acusado de romper el código ético de la FIFA por sus comentarios y por conceder el premio de la paz al presidente Trump
La organización de derechos humanos y deportes FairSquare ha presentado una queja formal por las reiteradas faltas de imparcialidad política y exige una investigación oficial
fairsquare
,
fifa
,
infantino
,
trump
,
código ético
actualidad
8 comentarios
#1
ehizabai
"Código ético de la FIFA". Joder con el oxímoron.
7
K
110
#6
omega7767
#1
casi escupo el café cuando lo leí
0
K
11
#7
johel
#1
El codigo etico de la fifa es "Primero el poder, segundo el dinero, tercero ver los dos puntos anteriores"
0
K
11
#8
PerritaPiloto
*
#1
El comité de ética de la FIFA destituyó a Platini y a Blatter y les prohibió ocuparse de nada relacionado con el fútbol una buena temporada.
Platini podría volver, pero Blatter ya es bastante mayor y antes seguramente se jubilará. Además de que nadie confiara en él ninguna tarea importante debido a su edad y antecedentes.
Parece de risa, pero cuando actúa es contundente. Otra cosa es lo descarado que tiene que ser para que muevan ficha.
0
K
9
#2
mono
Te digo yo que gana Israel el mundial
1
K
24
#3
skaworld
#2
Y el FIFA de literatura.
0
K
11
#4
Ze7eN
*
#2
No, pero porque afortunadamente
la selección italiana hizo lo que la FIFA no quiso hacer
.
0
K
20
#5
omega7767
#4
italia es antisemita
0
K
11
