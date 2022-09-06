edición general
Los gestores de la energía de Finlandia piden al resto de Europa que acelere la desconexión de Rusia: "Puede volver a cortar los cables"

Finlandia dependía casi totalmente de la energía procedente de Rusia antes de la invasión de Ucrania. A día de hoy, esa dependencia prácticamente es inexistente gracias a la diversificación demostrada por el sector energético del país, volcado en el impulso a energías independientes de Rusia y que además contaminen menos que los combustibles fósiles como el hidrógeno verde. La ciudad de Oulu ha acogido estos días un foro en el que expertos y gestores del sector energético finlandés se han reunido para analizar el escenario actual. Uno de ellos

comentarios
Comentarios destacados:    
#1 fremen11
Y volver a volar gaseoductos.....
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Si el gaseoducto ya estaba parado por Rusia, que sea volado o no, no varia el suministro.
#10 fremen11
#7 El 1 estaba parado por Rusia??
#11 fremen11
#10 parece ser que si según pone # 8
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
#10 El NS1 lo cerró Rusia alegando mantenimiento el 30 de agosto
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62775414
Y el 5 de septiembre dijo que estaría cerrado indefinidamente hasta que no se retirarán las sanciones
www.elplural.com/politica/internacional/rusia-cierra-grifo-gas-indefin
#13 fremen11
#8 Entonces el ucraniano juzgado por las voladuras???
ur_quan_master #3 ur_quan_master
expertos y gestores del sector energético ...

¿Lobistas?
WcPC #4 WcPC
#3 Obviamente, solo unos lobistas pueden decir que Rusia ha cortado los cables...
Es un descaro bestial.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Solo con la mención al hidrógeno verde se detecta que esto es un bulo. Estarán tirando de carbón o de gas licuado.
2 K 33
#5 c0hkka
#2 Aqui tienes las fuentes de energía en Finlandia en 2025: energia.fi/en/energy-sector-in-finland/energy-production/electricity-g

- Nuclear Power 39'6%
- Wind power 27'9%
- Hydro power 15'6%
- Biomass 11'3%
- Solar power 1'2%
- Other fuels 1'2%
- Waste 1%
- Natural Gas 1%
- Peat 0'7%
- Coal 0'3%
- Oil 0'2%
Gry #6 Gry
#5 Finlandia sigue dependiendo de uranio ruso para sus nucleares:

www.dw.com/en/how-finlands-nuclear-power-ambitions-aim-to-wean-the-cou
ElBeaver #9 ElBeaver
#6 No necesariamente, el uranio puede obtenerse en otros lugares. Kazajistán es el principal productor mundial de uranio, representando aproximadamente entre el 39% y el 43% de la producción global en 2024-2025, seguido por Canadá y Namibia. La mayor parte de la producción se realiza mediante lixiviación in situ (ISL), con empresas destacadas como Kazatomprom, Cameco, Orano, Uranium One y CGN.

Principales países productores de uranio (Estimaciones 2024-2025):

- Kazajistán: ~39% del suministro…   » ver todo el comentario
#12 c0hkka
#6 Ahora mismo se compra en oros lugares, y efectivamente se enriquece en Rusia aún, aunque se están buscando alternativas. Se trata de contratos de la primera década del siglo XXI en la mayoría de casos: world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/f.
0 K 6

