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La gesta de la recuperación de la valiosa bandera del Regimiento de Toro

En una sala de subastas de París, una pieza de tela esperaba su destino. Era una curiosidad menor entre muebles, porcelanas y cuadros de firma dudosa y no tan dudosa. Nadie reparó en ella, ni mucho menos sospechó que estaban ante una pieza única en su género. En el catálogo—pese a su mala calidad— se adivinaban elementos que solo un ojo muy entrenado podía reconocer: fragmentos de un escudo real y restos del aspa borgoñona, que no encajaban con un simple paño doméstico.

| etiquetas: bandera , regimiento de toro , subasta
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1 comentarios
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CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
El Debáter no, gracias. No demos clicks a estos traficantes de bulos.
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menéame