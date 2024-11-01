Gerardo Pisarello: "La izquierda no puede llamar a la movilización solo cuando gobierna la derecha"

"Queremos volver al 2015, pero adaptándonos a la nueva realidad. No en vano hemos pasado una pandemia y estamos viviendo la digitalización de la sociedad. Hay retos nuevos, pero queremos recuperar el espíritu de entonces y de aquellas luchas para trasladarlo a las nuevas generaciones. Por eso, en nuestra lista hay gente joven que podrá conectar mejor con los nuevos tiempos".