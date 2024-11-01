Georgina Orellano trae a Zaragoza “Puta feminista”, un libro contra el estigma y por los derechos del trabajo sexual

La activista argentina Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato AMMAR de Trabajadoras Sexuales, visita Zaragoza este miércoles 15 de abril para presentar su libro “Puta feminista. Historias de una trabajadora sexual”. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en la sede de CGT, situada en el Paseo Echegaray y Caballero 170, y está abierto a toda la ciudadanía. La convocatoria está impulsada por el colectivo Nunca sin nosotras, que trabaja en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, y se enmarca en una línea de iniciativas.
| etiquetas: georgina orellano , estigma , derechos