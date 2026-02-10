edición general
9 meneos
76 clics
¿Por qué la gente está desconectando o destruyendo sus cámaras Amazon Ring? [Eng]

¿Por qué la gente está desconectando o destruyendo sus cámaras Amazon Ring? [Eng]

Amazon ha presentado un nuevo sistema de seguimiento en un momento en que los estadounidenses debaten el valor de la vigilancia constante.

| etiquetas: amazon ring , privacidad , espionaje
7 2 0 K 142 tecnología
5 comentarios
7 2 0 K 142 tecnología
Gry #1 Gry *
Americanos descubren que si instalan en sus casas cámaras conectadas con la nube de Amazon eso le da a Amazon acceso a sus cámaras. :shit:

Que en un timbre o en el exterior de la casa tiene un pase pero hay peña que la pone en los dormitorios :wall:
3 K 46
jonolulu #2 jonolulu *
Joder con Huawei...

#1 Conectada a la red puede saber cuando Enciendes la tele o cuando entras o sales de casa por las mac de los dispositivos
2 K 45
AlienRoja #4 AlienRoja
Y lo mejor de todo: Estas cámaras no graban en local, sólo en la nube y pagando una suscripción mensual. Si te das de baja, la cámara solo sirve para ver en directo, pero no graba.

Vamos, que estás pagando para que te espien y guarden pruebas de ello

xD
1 K 19
#5 Alcalino
lo que habría que preguntar es como eligieron tenerlas en primer lugar.

Bueno... vaya pregunta, son norteamericanos.
0 K 9
#3 Semar80
Seguro que los están destruyendo si xD
0 K 7

menéame