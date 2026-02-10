·
¿Por qué la gente está desconectando o destruyendo sus cámaras Amazon Ring? [Eng]
Amazon ha presentado un nuevo sistema de seguimiento en un momento en que los estadounidenses debaten el valor de la vigilancia constante.
|
etiquetas
:
amazon ring
,
privacidad
,
espionaje
#1
Gry
*
Americanos descubren que si instalan en sus casas cámaras conectadas con la nube de Amazon eso le da a Amazon acceso a sus cámaras.
Que en un timbre o en el exterior de la casa tiene un pase pero hay peña que la pone en los dormitorios
3
K
46
#2
jonolulu
*
Joder con Huawei...
#1
Conectada a la red puede saber cuando Enciendes la tele o cuando entras o sales de casa por las mac de los dispositivos
2
K
45
#4
AlienRoja
Y lo mejor de todo: Estas cámaras no graban en local, sólo en la nube y pagando una suscripción mensual. Si te das de baja, la cámara solo sirve para ver en directo, pero no graba.
Vamos, que estás pagando para que te espien y guarden pruebas de ello
1
K
19
#5
Alcalino
lo que habría que preguntar es como eligieron tenerlas en primer lugar.
Bueno... vaya pregunta,
son norteamericanos
.
0
K
9
#3
Semar80
Seguro que los están destruyendo si
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
