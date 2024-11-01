·
9690
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
6010
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
5083
clics
El Mundo (...del Bulo)
3034
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
3711
clics
Las fotos de la retaguardia republicana que pasaron 80 años escondidas en un baúl: "Alucinamos al descubrirlo"
más votadas
681
Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA hunden la versión defendida por el PP durante más de un año
404
Sareb: el final de una gran estafa
388
Los indultos de Trump «empiezan en un millón de dólares» (ENG)
186
Fallece a los 91 años el icono del cine francés Brigitte Bardot (FR)
294
Cuando la violencia ya no hace ruido
publicadas
en cola
1
meneos
39
clics
¿Por qué la gente cada vez más usa 5201314? [HIN]
Cada vez más la gente de Internet está empleando el código 5201314. Este código procede de China y se basa en cómo se pronuncian estos números en chino para transmitir un significado oculto.
5201314
1
0
0
17
ocio
8 comentarios
#2
dunachio
Es verdad, el otro día lo estaba comentando mi abuelo en la cena de nochebuena.
2
38
#3
Leclercia_adecarboxylata
#2
Yo el otro día llamé a atención al cliente de Consum y la teleoperadora me dijo 5201314.
0
17
#4
dunachio
#3
Y claro, no supiste que responder, ya que es un significado oculto.
1
28
#7
tul
#4
lo del 520 es nuevo pero la 1314 es una vieja conocida de todo el mundo por aqui, poco tiene de oculto
0
14
#1
MoñecoTeDrapo
Un articulo en hindi sobre un código secreto chino. Puto Día de los Inocentes...
1
18
#6
Tx4
#1
Gracias por recordarme que día es hoy.
0
13
#5
Almirantecaraculo
Ése no es un código de descuento de AliExpress para las balizas V16 que le mandan directamente al móvil de Xi Jinping tus datos bancarios?
0
8
#8
Tiranoc
Una vez más el 7, el universo nos habla.
0
7
