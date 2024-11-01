edición general
¿Por qué la gente cada vez más usa 5201314? [HIN]

Cada vez más la gente de Internet está empleando el código 5201314. Este código procede de China y se basa en cómo se pronuncian estos números en chino para transmitir un significado oculto.

8 comentarios
dunachio
Es verdad, el otro día lo estaba comentando mi abuelo en la cena de nochebuena.

Leclercia_adecarboxylata
#2 Yo el otro día llamé a atención al cliente de Consum y la teleoperadora me dijo 5201314.

dunachio
#3 Y claro, no supiste que responder, ya que es un significado oculto.

tul
#4 lo del 520 es nuevo pero la 1314 es una vieja conocida de todo el mundo por aqui, poco tiene de oculto

MoñecoTeDrapo
Un articulo en hindi sobre un código secreto chino. Puto Día de los Inocentes... :troll:

Tx4
#1 Gracias por recordarme que día es hoy.

Almirantecaraculo
Ése no es un código de descuento de AliExpress para las balizas V16 que le mandan directamente al móvil de Xi Jinping tus datos bancarios?

Tiranoc
Una vez más el 7, el universo nos habla.  media


