Génova se pliega ante Ayuso y ampara su rebeldía legal al negarse a cumplir con el registro de objetores

Al final, después de un largo enredo en el PP por la rebeldía de Isabel Díaz Ayuso a cumplir con el registro de objetores al aborto, Génova ha terminado plegándose ante la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha ganado la partida interna, obligando a la dirección del PP a modificar su postura y a ampararla, pese a que, al hacerlo, admite que un presidente autonómico se niegue a cumplir una ley estatal. Más de un mes lleva el PP tensionado internamente por este asunto, siempre divisivo para los populares

fareway
No sé como hay gente en Madrid que cumple la ley cuando su Presidenta se la pasa por el forro gritando "dictador". Mal ejemplo desde Génova.
Glidingdemon
Eso lo hace el lehendakari kari, y estos pperros están pidiendo que manden los tanques a Euskadi.
ipanies
Votar al PP mata!!
Ilegalizacion del PP ya!!!!
oceanon3d
Feijoo no deja pasar la oportunidad para demostrar que es un pelee en manos del clan Ayuso ... y quien quiera que sea el que maneje a esta marioneta psicótica por detrás.

Si llega al gobierno un día ¿quien sera el quien gobierne España realmente? ... da mucho miedo.
mariopg
155 a madrid ya!
DonaldBlake
Estos son luego los primeros hijos de puta en pedir el 155 cuando una región se declara en rebeldía.
Nokith
155 y palante.
obmultimedia
#2 El PP tiene mayoria en el Senado, lo tumbarian.
tierramar
Atentos los que defienden España UNA, y temen que se rompa; Ayuso se ha declarado independiente, gobierna como si Madrid fuera un pais independiente del resto de España. Cataluña y Pais Vasco negocian las transferencias, Ayuso hace lo que le da la gana y punto, nadie se mete con ella, ni la policia, ni el ejercito. La autonomía del Pais Vasco un chiste comparado con la independencia de Madrid. ¿Por qué no se aplica el 155 en Madrid como en Cataluña sólo por intentar la independencia?
HAL9K
El registro lo tiene, lo que no quiere es dárselo al ministerio.
