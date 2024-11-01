edición general
El genocidio continúa en Cisjordania: "Los colonos creen que la guerra no debería parar"

El genocidio continúa en Cisjordania: "Los colonos creen que la guerra no debería parar"

El alto el fuego en Gaza no ha frenado los ataques de Israel contra los palestinos. No lo ha hecho en la propia Franja, ni en el otro territorio palestino, también ocupado, de Cisjordania. Los habitantes de esta región limítrofe con el río Jordán han sufrido desde el 7 de octubre de 2023 el recrudecimiento de las agresiones de los colonos israelíes hacia ellos. Palizas, robos e incendios son algunas de estas acciones que, además, en muchas ocasiones, cuentan con la connivencia de la Policía y el Ejército israelíes.

JackNorte #1 JackNorte
Los colonos llevan de genocidio ininterrumpido 70 años
#2 omega7767
la guerra... ¿que guerra?
Dragstat #3 Dragstat
Sin tener ni idea, me imagino que esas gentes a las que llaman colonos querrán guerra permanente para seguir con su colonización a la vez que se sentirán más protegidos si tienen al ejército arrasando su ruta hacia nuevos asentamientos.
#5 perej
No es una guerra.
Qué fácil compran el discurso genocida.
anonimo115 #4 anonimo115 *
Nos ha jodido mayo con las flores
