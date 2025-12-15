La Generalitat incumple la ley valenciana de vivienda y deja fuera a los más vulnerables, según el defensor del pueblo

El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, denuncia que la Generalitat no está cumpliendo la ley de función social de la vivienda que se aprobó en Les Corts en 2017 y que obliga a ampliar el parque público de vivienda de alquiler y a garantizar que las personas vulnerables tienen acceso a la vivienda.
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Como si las leyes favorables a los fondos epstein de Rajoy la hubiera cambiado Pedro
Como si 30 años de salarios congelados a la inflacion hubieran cambiado con PP o PSOE...
Que el plan epstein lo vemos eh
Que impuestos a grandes empresas tu has visto el tipo impositivo ? ?
www.expansion.com/economia/2025/12/15/693c6b37468aeb60448b45b9.html
Sobre el SMI, mejor no haberlo subido más de un 60% ¿verdad?
Si aplaudimos la subida del salario mínimo, nos vienes con el argumentario de la derecha de que ahora lo cobra más que nadie. Se ve que era mejor tener hace 10 años a 2.5 millones de personas cobrando 600 euros y con contratos temporales que tenerlos ahora de indefinidos y con 1200 euros.
Nos vienes con que el partido socialista no quiere fuerza sindical.
Ahora nos… » ver todo el comentario
La derecha dice: "la solución es mas hijos".
Ambas, izquierda y derecha, dicen: "la solución también debe comprender mas capitalismo, mas monarquía, mas precariedad y mas pobreza".
Poco nos pasa para lo que nos merecemos. Al fin y al cabo, estamos pidiendo racionalidad económico-política en un país en el que se defiende como un derecho el poder hacer nacer a los hijos en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causa.
Si las condiciones mínimas son demasiado altas para los que más necesitan vivienda y las promociones de VPO llevan varias plazas de parking, piscina o son directamente chalets
Por primera vez nos vendieron a esta gente, las anteirores élites al menos peleaban, estas se vendieron, la peor élite de la historia.