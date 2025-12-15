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La Generalitat incumple la ley valenciana de vivienda y deja fuera a los más vulnerables, según el defensor del pueblo

La Generalitat incumple la ley valenciana de vivienda y deja fuera a los más vulnerables, según el defensor del pueblo

El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, denuncia que la Generalitat no está cumpliendo la ley de función social de la vivienda que se aprobó en Les Corts en 2017 y que obliga a ampliar el parque público de vivienda de alquiler y a garantizar que las personas vulnerables tienen acceso a la vivienda.

| etiquetas: valencia , comunidad valenciana , vivienda , especulacion
19 4 1 K 135 politica
11 comentarios
19 4 1 K 135 politica
#2 CuiProdestHocBellum
Luego, los facha pobres, diran que la solución al problema de la vivienda es votar al PP-Vox...
2 K 48
NPCristo #3 NPCristo *
#2 Ya llegaron a dividirnos izquierda - derecha como si la bajada de impuestos a empresas y subidas a personas que hizo Rajoy (bajo sobornos) la hubiera cambiado Pedro Sanchez

Como si las leyes favorables a los fondos epstein de Rajoy la hubiera cambiado Pedro

Como si 30 años de salarios congelados a la inflacion hubieran cambiado con PP o PSOE...

Que el plan epstein lo vemos eh
1 K 4
Thornton #5 Thornton
#3 Te olvidas del SMI, de la revalorización de las pensiones, los impuestos a las grandes empresas, los derechos de los colectivos marginados...
1 K 27
NPCristo #7 NPCristo
#5 Genial el SMI eh! de 500.000 personas hace 10 años ahora lo cobran 2.5 millones, gran trabajo. Porque el partido socialista no quiere fuerza sindical.

Que impuestos a grandes empresas tu has visto el tipo impositivo ? xD ?
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Thornton #8 Thornton
#7 Cuentaselo al PP, que no hace más que pedir que se eliminen las subidas de impuestos que el gobierno ha aplicado a los bancos, a las eléctricas y a las grandes fortunas.

www.expansion.com/economia/2025/12/15/693c6b37468aeb60448b45b9.html

Sobre el SMI, mejor no haberlo subido más de un 60% ¿verdad?
1 K 32
emmett_brown #9 emmett_brown *
#_7 #8 #0 Si criticamos al PP-Vox, dices que las élites buscan dividirnos entre izquierda y derecha, y que el enemigo es Israel.

Si aplaudimos la subida del salario mínimo, nos vienes con el argumentario de la derecha de que ahora lo cobra más que nadie. Se ve que era mejor tener hace 10 años a 2.5 millones de personas cobrando 600 euros y con contratos temporales que tenerlos ahora de indefinidos y con 1200 euros.

Nos vienes con que el partido socialista no quiere fuerza sindical.

Ahora nos…   » ver todo el comentario
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#4 BoosterFelix *
#2 La izquierda dice: "la solución es mas inmigrantes".

La derecha dice: "la solución es mas hijos".

Ambas, izquierda y derecha, dicen: "la solución también debe comprender mas capitalismo, mas monarquía, mas precariedad y mas pobreza".

Poco nos pasa para lo que nos merecemos. Al fin y al cabo, estamos pidiendo racionalidad económico-política en un país en el que se defiende como un derecho el poder hacer nacer a los hijos en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causa.
1 K 22
josde #10 josde
#2 Por eso los volverán a votar, por que son fachas pobres y están abducidos. :-D
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#6 Albarkas
¿Y en éste jodido país quien se ha interesado en hacer vivienda para los más desfavorecidos en los últimos 20 años?
Si las condiciones mínimas son demasiado altas para los que más necesitan vivienda y las promociones de VPO llevan varias plazas de parking, piscina o son directamente chalets
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NPCristo #1 NPCristo
Ostras después de 230 muertos y 10.000 edificios dañados, siguen promocionando la ciudad para que venga a vivir gente de fuera no habiendo vivienda, siguen sin conseguir vivienda para la gente vulnerable... vaya esto muy cristiano no parece eh, parece mas epstein...

Por primera vez nos vendieron a esta gente, las anteirores élites al menos peleaban, estas se vendieron, la peor élite de la historia.
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#11 pirat
Pareciera que le pudiera interesar pasar el verano con pleno turístico derivado del terrorismo yanki, también el exceso de calor y distópica calima que remachacan la negacionista narrativa regre.
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menéame