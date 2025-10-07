edición general
La Generalitat se desmarca por primera vez de la gestión de la conselleria de Pradas el 29-O

La Generalitat marca distancias por primera vez con la gestión realizada por la conselleria de Salomé Pradas, imputada en la causa judicial junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso, durante la dana del 29 de octubre. Tras meses defendiendo que la responsable de vigilar los barrancos era la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que "no avisó" de la avenida en el del Poyo, este martes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha evitado valorar si la Generalitat erró al no supervisar las ramblas

karakol #4 karakol
Está a un Ventorro de pasar a ser esa consellera de la que usted me habla.
2 K 44
#3 Alcalino
Han tenido que pillar a Pradas escribiendo de su puño y letra que si sabían lo del barranco del Pollo, nada menos que a las 11 de la mañana, para cambiar de versión (otra vez).

Y ojo, aquí no vale un "nos hemos equivocado" ... nos estaban engañando y lo sabían.
1 K 26
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata *
Lo más gracioso es que por mentir para salvar el culo a Mazon es muy probable que termine comiéndose ella toda la responsabilidad penal y el se vaya de rositas .

Si así fuera, que se joda y lo disfrute.
1 K 23
#6 Albarkas
#5 Ya se lo compensarán. Parece tonta, pero no lo es.
1 K 24
unlugar #7 unlugar
#5 #6 Hace su papel de firewall o, más bien, de fusible para evitar que el daño llegue a Mazón.
0 K 10
vicus. #1 vicus.
Mazón dimisión!
0 K 19
ewok #2 ewok
Es como cuando Cifuentes se desmarcó de que le hubieran regalado un TFM sin que ella supiese nada.
0 K 15

