Un general de la Guardia Revolucionaria iraní dice que no dejarán pasar petróleo por Ormuz

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar «ni una gota de petróleo» por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.
La única solución posible es que la OTAN intente conquistar por tierra el cuerno de Ormuz en Irán (Bandar Abbas), para permitir el tránsito de petroleros.
Tened por seguro que lo van ha intentar, y ya veremos el resultado.
Y es frecuente que un petrolero salga de la terminal con un destino y termina en otro distinto.
No es fácil de controlar.
China sabía perfectamente que iban a cerrar Hormuz y evidentemente, todavía no han minado aquello, así que pueden dejar pasar a los barcos que ellos consideren oportuno.
Espero que España no tome parte en eso.
Esto es responsabilidad exclusiva de EEUU e Israel
No han podido descabezar al régimen con sus traiciones, ese era el plan. Ahora mismo deben estar midiendo y recibiendo malas noticias en cuanto al nivel de bajas de una incursión terrestre.
No olvides que Irán tiene drones para aburrir, así que lo de pasearse en tanquecitos no es muy buena idea si lo que pretendes es que no te salpique a nivel político.
¿podrías cerrarla?
Hasta que alguien no garantice la seguridad y las pólizas de los que quieran cruzar, allí no va ni el tato.
Si quieres joder a Irán basta con dejarle hacer.