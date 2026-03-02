edición general
8 meneos
7 clics
Un general de la Guardia Revolucionaria iraní dice que no dejarán pasar petróleo por Ormuz

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní dice que no dejarán pasar petróleo por Ormuz

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar «ni una gota de petróleo» por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

| etiquetas: guerra , eeuu , iran , israel , ormuz
7 1 1 K 101 actualidad
12 comentarios
7 1 1 K 101 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
Probablemente sea la idea.
0 K 20
alehopio #3 alehopio
Lo cual implica que veremos trompas de occidente en suelo iraní en breve.

La única solución posible es que la OTAN intente conquistar por tierra el cuerno de Ormuz en Irán (Bandar Abbas), para permitir el tránsito de petroleros.

Tened por seguro que lo van ha intentar, y ya veremos el resultado.
0 K 20
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 No hace falta, China e India van a mandar al general a la mierda
1 K 30
Trifasico #7 Trifasico
#5 No creo que estas declaraciones, tambien apliquen a los barcos chinos.
0 K 6
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Los petroleros no van con bandera China.
Y es frecuente que un petrolero salga de la terminal con un destino y termina en otro distinto.

No es fácil de controlar.
0 K 13
#9 Dav3n
#5 No te cortes de decir tontadas, no...

China sabía perfectamente que iban a cerrar Hormuz y evidentemente, todavía no han minado aquello, así que pueden dejar pasar a los barcos que ellos consideren oportuno.
2 K 42
#6 chavi
#3 La OTAN ???

Espero que España no tome parte en eso.

Esto es responsabilidad exclusiva de EEUU e Israel
0 K 11
#11 Dav3n
#3 Muy dudoso que se arriesguen a ser vapuleados en tierra, altamente dudoso.

No han podido descabezar al régimen con sus traiciones, ese era el plan. Ahora mismo deben estar midiendo y recibiendo malas noticias en cuanto al nivel de bajas de una incursión terrestre.

No olvides que Irán tiene drones para aburrir, así que lo de pasearse en tanquecitos no es muy buena idea si lo que pretendes es que no te salpique a nivel político.
0 K 12
AntiTankie #2 AntiTankie
ya puede irse al bunker
1 K 19
celyo #8 celyo
@admin acabo de ver que es duplicada.

¿podrías cerrarla?
0 K 18
pitercio #4 pitercio
Con decirlo vale. Se puede pirar a otro sitio y ahora que lo intente el que tenga huevos.
Hasta que alguien no garantice la seguridad y las pólizas de los que quieran cruzar, allí no va ni el tato.
0 K 17
#10 ddomingo *
Esto es como amenazar al enemigo con dejar de respirar. ¿Por donde pasa el 90% del petroleo Iraní? ¿Que porcentaje de los ingresos de Irán representa esto?

Si quieres joder a Irán basta con dejarle hacer.
0 K 10

menéame