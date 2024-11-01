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El general chií que desafía a Hizbolá en el Líbano: «Estamos cansados de luchar en guerras ajenas»

El general chií que desafía a Hizbolá en el Líbano: «Estamos cansados de luchar en guerras ajenas»

Hisham Jaber, exgobernador militar de Beirut y politólogo, pertenece a la misma comunidad que la guerrilla aliada de Irán, pero se opone a arrastrar a su país a un nuevo conflicto

| etiquetas: líbano , israel , hezbolá
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5 comentarios
3 0 0 K 29 actualidad
Free_palestine #3 Free_palestine
Líbano formaría parte del gran Israel que quieren los sionistas, si no luchan hoy, lucharán mañana, pero están en el punto de mira del colonialismo sionista :palm:
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Alakrán_ #1 Alakrán_
Recordemos que el gobierno de Líbano prohibió las actividades militares a Hezbolá, y Hezbolá se lo paso por el forro de los cojones y metió a Líbano en otra guerra. Ya podéis negativizar la noticia.

www.dw.com/es/gobierno-libanés-prohíbe-actividades-militares-de-hezb
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#2 txepel *
#1 Ya ya ya. Pero el que mata libaneses es Israel. Podemos debatir sobre el papel que debe tener una milicia armada en un estado fallido que intenta recomponerse pero lo que no podemos perder nunca de vista quién es en última instancia el verdadero problema.
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asurancetorix #4 asurancetorix *
#2 Es más, Israel ya atacaba a Líbano antes de que existiese Hizbolá. De hecho, éste existe como respuesta a las agresiones de Israel a Líbano. Pretender culpar a Hizbolá de esas agresiones es absurdo, sucedió exactamente al contrario.
#1
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tricionide #5 tricionide
este señor es un hipocrita sabe perfectamente que con Israel no se puede llegar a ningun acuerdo
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menéame