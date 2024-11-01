La ‘Generación Z’ toma las calles

Las redes sociales son el escenario en el que los “Gen Z” organizan sus multitudinarias protestas en países tan dispares como Marruecos, Perú o Nepal.Desde hace semanas, recorre el planeta una ola de protestas protagonizadas por la llamada "Generación Z", es decir, jóvenes nacidos hacia finales de los 90 y la primera década de los 2000, que ahora están cerca de cumplir la mayoría de edad o llegar a los 30.
Tengo 42 años y más de 20 cotizados, la vida más que resuelta con un sueldo muy alto en un nicho que saben realizar a día de hoy muy pocas personas y plan A,B,C y D para las siguientes décadas. Además tengo una importante cantidad tanto de ahorro como de patrimonio. Incluso a una mala tengo para cultivarme mi propia comida, generar mi propia energía y capacidad de almacenar 23 metros cúbicos de agua.
Si la cosa termina tan jodida como para que yo las pase putas... no puedo describir con palabras como las va a pasar el resto...
Nunca entendere que en la manifestacion por la vivienda no estuviese llena de jovenes... habia, pero deberian haber ido muchisimos mas...
Una pena porque van a ser una generacion muy muy jodida...
Al final ellos serán jóvenes y podrán tirar de una manera y otra, tú en cambio serás viejo.