La ‘Generación Z’ toma las calles

Las redes sociales son el escenario en el que los “Gen Z” organizan sus multitudinarias protestas en países tan dispares como Marruecos, Perú o Nepal.Desde hace semanas, recorre el planeta una ola de protestas protagonizadas por la llamada "Generación Z", es decir, jóvenes nacidos hacia finales de los 90 y la primera década de los 2000, que ahora están cerca de cumplir la mayoría de edad o llegar a los 30.