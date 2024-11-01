edición general
7 meneos
13 clics
La ‘Generación Z’ toma las calles

La ‘Generación Z’ toma las calles

Las redes sociales son el escenario en el que los “Gen Z” organizan sus multitudinarias protestas en países tan dispares como Marruecos, Perú o Nepal.Desde hace semanas, recorre el planeta una ola de protestas protagonizadas por la llamada "Generación Z", es decir, jóvenes nacidos hacia finales de los 90 y la primera década de los 2000, que ahora están cerca de cumplir la mayoría de edad o llegar a los 30.

| etiquetas: generación z , nepal , marruecos , perú
5 2 0 K 67 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 67 actualidad
Dragstat #4 Dragstat *
Los tres países que se ponen de ejemplo tienen pirámides de población donde los jóvenes tienen una mayor importancia, en ninguno los mayores de 65 años llega al 10%, en España son más del 20% y subiendo, aparte de poseer la mayor parte de la riqueza y con una edad media del total de la población de 45 años. Además en un país desarrollado es más complicado tomar las calles. Es más fácil esperar a Vox para que "solucione" todo o irse del país.
0 K 20
#5 detectordefalacias
#3 No se como responder y que no suene feo lo que voy a decir, pero lo voy a intentar.

Tengo 42 años y más de 20 cotizados, la vida más que resuelta con un sueldo muy alto en un nicho que saben realizar a día de hoy muy pocas personas y plan A,B,C y D para las siguientes décadas. Además tengo una importante cantidad tanto de ahorro como de patrimonio. Incluso a una mala tengo para cultivarme mi propia comida, generar mi propia energía y capacidad de almacenar 23 metros cúbicos de agua.

Si la cosa termina tan jodida como para que yo las pase putas... no puedo describir con palabras como las va a pasar el resto...
1 K 18
#1 Sigo_intentandolo
En España prefieren estar enchufados al movil.

Nunca entendere que en la manifestacion por la vivienda no estuviese llena de jovenes... habia, pero deberian haber ido muchisimos mas...


Una pena porque van a ser una generacion muy muy jodida...
0 K 7
#2 detectordefalacias
#1 Estamos hablando de una generación que cree que VOX solucionará sus problemas... Lo siento muy fuerte por ellos y por sus hijos...
1 K 14
panda23 #3 panda23
#2 pues yo lo voy a sentir más por ti que en unos años se jubila el mayor tramo de la historia (más que los babyboomers) y los jóvenes dicen que para currar y no vivir que curre su puta madre.
Al final ellos serán jóvenes y podrán tirar de una manera y otra, tú en cambio serás viejo.
0 K 6

menéame