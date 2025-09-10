edición general
La generación Z no aguanta más de un año en sus empleos: no es por deslealtad ni salarios, es para ser mejores profesionales

La generación Z ha batido récords de rotación laboral con una permanencia media de 1,1 años en cada empleo. Su prioridad ha sido aprender y progresar más que quedarse en un puesto fijo.

drstrangelove
Bien por ellos, la lealtad no paga facturas.
Thibaut_Courtois
Es porque es lo que hay
