·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10973
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
6106
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5814
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
5025
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
3849
clics
Misteriosa nueva estatua de Epstein y Trump cogidos de la mano aparece en el National Mall [ENG]
más votadas
607
No falla: Peinado siempre mueve ficha tras cada jaque al novio de Ayuso
440
Sánchez anuncia que este jueves zarpará un buque desde Cartagena para asistir a la flotilla que va a Gaza
535
Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones
529
Quieren enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y Pablo Iglesias avisa: "Igual por lo que voy a decir ahora me ponen otra querella criminal, pero nuestra obligación es decirlo"
646
Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
9
clics
La generación Z no aguanta más de un año en sus empleos: no es por deslealtad ni salarios, es para ser mejores profesionales
La generación Z ha batido récords de rotación laboral con una permanencia media de 1,1 años en cada empleo. Su prioridad ha sido aprender y progresar más que quedarse en un puesto fijo.
|
etiquetas
:
generación z
,
empleo
,
permanencia laboral
5
0
1
K
32
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
1
K
32
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
pepel
#0
dupe:
elpais.com/economia/2025-09-10/cuatro-de-cada-diez-trabajadores-mas-jo
0
K
20
#1
drstrangelove
Bien por ellos, la lealtad no paga facturas.
0
K
10
#2
Thibaut_Courtois
Es porque es lo que hay
0
K
5
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente