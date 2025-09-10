Cuatro de cada diez trabajadores más jóvenes abandona en menos de un año por los bajos salarios y falta de flexibilidad

Los jóvenes cambian de trabajo más rápido que cualquier generación anterior. Cuatro de cada diez personas de la generación Z dejan su empleo en menos de un año, 11 puntos más que la media. El principal motivo de esta elevada tasa de abandono son los salarios demasiados bajos, es lo que argumenta un 40% de los jóvenes. Las ofertas de trabajo que exigen de 0 a 2 años de experiencia se han reducido un 29% en el mundo desde enero de 2024, esta caída es debida a la implantación de la inteligencia artificial según la empresa de recursos humanos.