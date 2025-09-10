Cuatro de cada diez trabajadores más jóvenes abandona en menos de un año por los bajos salarios y falta de flexibilidad

Los jóvenes cambian de trabajo más rápido que cualquier generación anterior. Cuatro de cada diez personas de la generación Z dejan su empleo en menos de un año, 11 puntos más que la media. El principal motivo de esta elevada tasa de abandono son los salarios demasiados bajos, es lo que argumenta un 40% de los jóvenes. Las ofertas de trabajo que exigen de 0 a 2 años de experiencia se han reducido un 29% en el mundo desde enero de 2024, esta caída es debida a la implantación de la inteligencia artificial según la empresa de recursos humanos.
Así de mal está el mercado.
Los culpables son las empresas, por mucho que este periódico nos eche la culpa a los trabajadores. Ahora la moda en los medios de comunicación es que los trabajadores tengamos la culpa de todo, incluso de necesitar dinero para vivir.
Aunque está tb una gran parte (mayoritariamente femenina 60%) que busca la seguridad patriarcal de Papá Estado, haciendo carreras de mierda inútiles solo para poder preparar oposiciones hasta los 35 años viviendo en casa de papá a mesa puesta.
Las dos Españas de siempre.