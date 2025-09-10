edición general
Cuatro de cada diez trabajadores más jóvenes abandona en menos de un año por los bajos salarios y falta de flexibilidad

Los jóvenes cambian de trabajo más rápido que cualquier generación anterior. Cuatro de cada diez personas de la generación Z dejan su empleo en menos de un año, 11 puntos más que la media. El principal motivo de esta elevada tasa de abandono son los salarios demasiados bajos, es lo que argumenta un 40% de los jóvenes. Las ofertas de trabajo que exigen de 0 a 2 años de experiencia se han reducido un 29% en el mundo desde enero de 2024, esta caída es debida a la implantación de la inteligencia artificial según la empresa de recursos humanos.

Fumanchu #1 Fumanchu
Los jovenes de dan cuenta de que pasan de echar 8 horas al día para que después te quedes igual que como estabas, viviendo con los padres, viviendo en pisos saturados y carisimos, mientras el sueldo se va por el sumidero. Después está la concentración de empresas en un par de puntos que hace que todo el mundo quiera ir allí, por otro lado en las empresas que funcionan en otros puntos del país los salarios pueden ser aun más ridículos por lo que es normal que pasen de currar.
Olarcos #3 Olarcos
#1 Por que viven con los padres que les dan techo, comida, electricidad, teléfono, internet, agua... gratis. Tienen un colchón que les permite hacer eso. Vivir con los padres no es malo (para ellos).
#11 Tronchador.
#3 #1 Correcto, es fácil pasar cuando tienes una red de seguridad, si no la tienes no te queda otra que pasar por el aro y sufrir el fantástico "mercado, amigo".
#10 cunaxa
#1 ¿ Por qué piensas que se van a casa y no a otra empresa ?
Torrezzno #9 Torrezzno
Abandonan por un trabajo mejor? Entonces es el ciclo normal. Abandonan para no trabajar en nada? Entonces tenemos un problema
Gry #2 Gry
Win win. Los jóvenes consiguen experiencia para optar a mejores puestos de trabajo y los empresarios se ahorran pagar sueldos más altos a cambio de estar formando continuamente a nuevos empleados.
#5 Galton
#2 Nope... hacer un nuevo cliente es mucho más caro que mantener un cliente antiguo.
#4 Galton
Pay them more!
este_no_es_eltraba #7 este_no_es_eltraba
Se esta pirando del país todo el que puede. Llevamos años con unas cifras de gente joven formada marchándose del pais escandalosas. Pero de esto no van a hablar.
#6 cunaxa
Hoy en día uno se cambia por ganar 50 euros más al mes.
Así de mal está el mercado.

Los culpables son las empresas, por mucho que este periódico nos eche la culpa a los trabajadores. Ahora la moda en los medios de comunicación es que los trabajadores tengamos la culpa de todo, incluso de necesitar dinero para vivir.
Professor #8 Professor
Es un momento esperanzador, porque las nuevas generaciones están viendo que trabajar para uno mismo, ser autónomo o empresario,es por lo que merece la pena luchar en la vida, no gastarla trabajando para hacer rico a otro.

Aunque está tb una gran parte (mayoritariamente femenina 60%) que busca la seguridad patriarcal de Papá Estado, haciendo carreras de mierda inútiles solo para poder preparar oposiciones hasta los 35 años viviendo en casa de papá a mesa puesta.

Las dos Españas de siempre.
