La Generación Z convierte los viajes en una prioridad: uno de cada cinco jóvenes gasta más de 5.000 euros al año en turismo

El estudio detalla que el 31% de los encuestados de este segmento invierte entre 855 euros y 2.140 euros en desplazamientos de ocio o visitas familiares, mientras que un 24% eleva ese desembolso hasta un rango de entre 2.140 y 4.300 euros. El 20% restante supera los 5.000 euros en gastos turísticos cada año. Además, para los más jóvenes es importante la personalización de los servicios turísticos. Un 66% de los nacidos entre 1997 y 2012 se muestra receptivo a recibir ofertas adaptadas a sus preferencias, aunque la aceptación de estas propuestas

#2 Feliberto
Uno de cada cinco jóvenes viene de familias que ya gastaban 5000€ al año en turismo.
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#2 mas bien uno de cada cinco jovenes, vive con los padres, y lo que se ahorran de alquiler, lo dedican al edonismo (y bien que hacen)

Esto tampoco tiene desperdicio:

"Un 66% de los nacidos entre 1997 y 2012 se muestra receptivo a recibir ofertas adaptadas a sus preferencias,"
Eso nos dice que hay un 44% que son simplemente gilipollas xD
Eibi6 #9 Eibi6
#6 el 44% quizás quiera buscar ellos mismos esas supuestas "ofertas" en vez de que los algoritmos les sugieran lo que deben hacer{roll}
#14 Jacusse
#6 las matemáticas!
aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro *
#14 #16 Dedazo! queria decir 34% xD
RoberRenfu #16 RoberRenfu
#6 Tu eres del 10% que te sobró no?
Asimismov #20 Asimismov
#6 pues menos mal que se dedican al edonismo y no al hedonismo que huele mucho peor.
#13 Jacusse
El turismo masivo es un cáncer.
colipan #1 colipan *
5000 euros entre 12 , 416 euros/mes
#21 VFR
#1 1/3 de un alquiler
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Luego que si geritrificacion y tal dando la tabarra a los pobres indígenas que se topen en sus viajes y que si nos estamos cargando el planeta
Aguarrás #5 Aguarrás *
El que nace con papi y mami poniendo pasta hasta cuando van a cagar, hacen estas cosas. Como toda la vida.
Los mataos que no teníamos ni cinco, vacaciones "al pueblo" como siempre y dando gracias. Que muchas veces ni eso, tocaba currar en verano también.
El rico y el hijo del rico siempre han vivido bien.
Ihzan #4 Ihzan
Practicamente un tercio del SMI, que es el salario mas comun en España
#11 fid
#3 #4 La noticia no menciona el ambito geográfico de las personas sobre las que se ha hecho el estudio, pero teniendo en cuenta que ha colaborado la Universidad de Nueva York, me tiene pinta de que no se refiere a los jóvenes de España
penanegra #12 penanegra
#11 esto es el problema de estas noticias... Las traducen y parece que los problemas de los jóvenes estadounidense son los nuestros :wall:
Skiner #19 Skiner *
#Atención a la tontería de titular #0
La realidad
4/5 de jovenes de la generación Z no pueden gastar dinero en viajar.
#22 VFR
Que los selfies del instagram no se hacen solos
#15 Druhftgckgtki
#10 ya te dice el artículo que invierten en viajar. Me parece una buena inversión
penanegra #3 penanegra
A ver... ¿De donde sacan Los Datos? ¿Generación Z? Pueden hablar normal. ¿Creo que son jóvenes? Pero sino tienen para el alquiler... Yo no comprender
#7 Druhftgckgtki
#3 fácil. No tienen para alquilar, así que se lo gastan en vivir la vida. Dormir en casa de sus padres
penanegra #10 penanegra
#7 y luego al gym a hacer burpies, a votar a la derecha y ha invertir en cripto sus miserias... Menudo percal :palm:
#17 Ninethousand
La redacción de la noticia deja bastante que desear. Destacan en el título el 20% en el segmento de mayor gasto, pero ni siquiera mencionan los números del segmento por debajo de 855€/mes, que parecen estar alrededor del 25% (digo "parecen" porque también ha desaparecido el segmento entre 4300 y 5000 €/mes).
