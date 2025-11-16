edición general
La generación de cubanos que votó por Zohran Mamdani en Nueva York: “La palabra ‘socialismo’ ya no asusta tanto”

La generación de cubanos que votó por Zohran Mamdani en Nueva York: “La palabra ‘socialismo’ ya no asusta tanto”

Parte de la comunidad cubanoamericana despojada de prejuicios decidió apoyar al socialista democrático, como Carlos Calzadilla-Palacio, un cubanoamericano. Sus teorías las confirmaban una fotografía que le sacaron del bolsillo a Mamdani, donde aparece, sonriente, con funcionarios de La Habana en Naciones Unidas el pasado año.A muchos cubanos también se les eriza la piel cuando el político cita al socialista Eugene V. Debs o a Martin Luther King Jr."Tiene que haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de dios en este país”.

#1 Leclercia_adecarboxylata
Yo de pequeño tenía pesadillas con que al levantarme de la cama saliese el brazo de Pedro Sánchez por debajo y te agarrase la pierna.
2
#8 Quillotro *
#1 ¿"Cuando eras pequeño"? ¿Qué edad tienes ahora?
0
#10 Leclercia_adecarboxylata
#8 La suficiente edad como para no lanzar indirectas que buscan ocasionar un perjuicio en el receptor.
0
cocolisto #3 cocolisto
Nunca sabremos como hubiera evolucionado Cuba sin el acoso y cerco del matón norteamericano. Lo que sí sabemos es que éstos nunca van a permitir un sistema más justo al que puedan emular otros. Fue así y siguen con ese acoso, sea Colombia, Venezuela, Perú o Ecuador, un país en tiempos de Correa modélico al que retornaron muchos desde España por ser esperanzador el futuro,y sin embargo hoy por mor de la intromisión norteamericana, se ha convertido en un narcoestado donde la violencia es total.
1
#4 txepel
Hizo falta una concienzuda campaña de décadas para que la gente asociara el término “socialismo” con gulags y policía secreta, cuando a principios del siglo XX era una etiqueta que usaban hasta los oligarcas y protonazis.
1
Supercinexin #7 Supercinexin
Aquí vuelve el Franquismo entre los jóvenes, que nunca se fue, allí vuelve el Castrismo entre los jóvenes, que nunca se fue tampoco.

Es el Péndulo ese que dicen los fachas que nos está volviendo a los rojos en Europa, por maricones y feminazis. Allí les está volviendo a ellos, por asesinos y por aplastapobres :-)
0
Amoniaco #2 Amoniaco *
Un año en Venezuela y veras como se asuntan.

PD: para los que me vais a responder defendiendo pasiva o activamente al gobierno de Venezuela, desde ya os, digo que me importa una mierda. Solo repetís las sandeces que dicen personajes siniestros como monedero o errejon o el propio Pablo Iglesias, que ha violando cada una de sus palabras, cada uno de sus principios, cuando se ha visto con agüita del gobierno. Personajes que tienen muchísimo que esconder a sus espaldas y muchísimo que callar. No habéis vivido en ese infierno para negar lo que se ve y lo que es claro desde todas las fuentes
1
nemesisreptante #5 nemesisreptante
#2 pues a mí me hace gracia cuando mis amigos cubanos se quejan de Cuba pero todos ellos están aquí viviendo como reyes con su título de medicina. Mientras que los peruanos y colombianos están aquí limpiándoles la casa y poniéndoles los cafés, pero eso si, sin haber sufrido el comunismo
2
Amoniaco #9 Amoniaco
#5 es que el problema en sí no es el comunismo. Dar gratis y promover la educación gratuita superior no es malo, en absoluto.
Lo malo es la incompetencia, como cuando se intento hacer cambios en la agricultura que salario realmente mal, líderes viviendo como los ricos que expulsaron en su día, los echaron y ahora son ellos los que van en coche, llevan chófer y tienen criados. La incapacidad de cambiar lo que no funciona, por que hay muchísimas cosas que no funcionan y quejarte de algo que ves mal todos y cada uno de los días de tu vida es ser considerado un disidente y un capitalista, como aquí con llamar a todo el mundo fascista cuando ves leyes arroces que crean conflictos como las del nefasto ministerio de igualdad o la vivienda.
0
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#2 Venezuela es tan socialista como democrática.
0

