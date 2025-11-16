La generación de cubanos que votó por Zohran Mamdani en Nueva York: “La palabra ‘socialismo’ ya no asusta tanto”

Parte de la comunidad cubanoamericana despojada de prejuicios decidió apoyar al socialista democrático, como Carlos Calzadilla-Palacio, un cubanoamericano. Sus teorías las confirmaban una fotografía que le sacaron del bolsillo a Mamdani, donde aparece, sonriente, con funcionarios de La Habana en Naciones Unidas el pasado año.A muchos cubanos también se les eriza la piel cuando el político cita al socialista Eugene V. Debs o a Martin Luther King Jr."Tiene que haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de dios en este país”.
| etiquetas: cubanos , voto , zohran mamdani , nueva york , socialismo
Es el Péndulo ese que dicen los fachas que nos está volviendo a los rojos en Europa, por maricones y feminazis. Allí les está volviendo a ellos, por asesinos y por aplastapobres
PD: para los que me vais a responder defendiendo pasiva o activamente al gobierno de Venezuela, desde ya os, digo que me importa una mierda. Solo repetís las sandeces que dicen personajes siniestros como monedero o errejon o el propio Pablo Iglesias, que ha violando cada una de sus palabras, cada uno de sus principios, cuando se ha visto con agüita del gobierno. Personajes que tienen muchísimo que esconder a sus espaldas y muchísimo que callar. No habéis vivido en ese infierno para negar lo que se ve y lo que es claro desde todas las fuentes
Lo malo es la incompetencia, como cuando se intento hacer cambios en la agricultura que salario realmente mal, líderes viviendo como los ricos que expulsaron en su día, los echaron y ahora son ellos los que van en coche, llevan chófer y tienen criados. La incapacidad de cambiar lo que no funciona, por que hay muchísimas cosas que no funcionan y quejarte de algo que ves mal todos y cada uno de los días de tu vida es ser considerado un disidente y un capitalista, como aquí con llamar a todo el mundo fascista cuando ves leyes arroces que crean conflictos como las del nefasto ministerio de igualdad o la vivienda.