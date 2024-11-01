edición general
3 meneos
24 clics
A la gen Z le cuesta horrores encontrar trabajo y lo peor está por venir: Goldman Sachs alerta de un "crecimiento sin empleo"

A la gen Z le cuesta horrores encontrar trabajo y lo peor está por venir: Goldman Sachs alerta de un "crecimiento sin empleo"

La economía crece, pero el empleo no. Buena parte de culpa la tiene la IA y su buen hacer en automatización. No se esperan despidos masivos hasta que llegue una recesión, pero los grandes perjudicados de este nuevo escenario son los más jóvenes. Se habla de un mercado laboral con 'bajas contrataciones y pocos despidos' donde 'los jóvenes recién salidos de la universidad y las minorías tienen dificultades para encontrar trabajo'. Las economías van a seguir creciendo, pero será en su mayoría por los avances en productividad impulsados por la IA.

| etiquetas: empleo , generación z , ia , crecimiento , productividad , ee.uu
2 1 0 K 32 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 32 actualidad
#2 hokkien
Debería importarnos lo que ocurre en usalandia como precursor de lo que está por llegar aquí?

No estoy seguro, pero allí la cosa se ha ido mucho de madre desde q entró el esperpento ese. Como tantas otras cosas de esa tierra de la pesadilla americana, me la sopla.
1 K 19
jm22381 #3 jm22381
Pues que los estados pongan impuestos a ese crecimiento para mantener a esos desempleados. Caminemos hacia el mundo post-trabajo...
0 K 15
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Si estamos en Guatemala , vamos a Guatepeor, una distopía, lo peor es que encima nos gobierne el neoliberalismo para dar más a quien más tiene y quitar lo poco que tienen los que menos tienen, con unos medios de comunicación controlados todos por el poder económico para que no hayan voces disonantes y nos vendan que estamos en un mundo maravilloso.
0 K 11
eaglesight1 #4 eaglesight1
Porvenir se espera oscuro en EE.UU., Trump los está llevando a una recesión de forma lenta pero inexorable.
0 K 10
Enero2025 #1 Enero2025
Recordemos que los robots no nos quitarían el trabajo…
Lo que no entienden que un robot no es un artilugio con bisagras.
0 K 6

menéame