A la gen Z le cuesta horrores encontrar trabajo y lo peor está por venir: Goldman Sachs alerta de un "crecimiento sin empleo"

La economía crece, pero el empleo no. Buena parte de culpa la tiene la IA y su buen hacer en automatización. No se esperan despidos masivos hasta que llegue una recesión, pero los grandes perjudicados de este nuevo escenario son los más jóvenes. Se habla de un mercado laboral con 'bajas contrataciones y pocos despidos' donde 'los jóvenes recién salidos de la universidad y las minorías tienen dificultades para encontrar trabajo'. Las economías van a seguir creciendo, pero será en su mayoría por los avances en productividad impulsados por la IA.