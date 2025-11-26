Gemma Nierga: "Ojalá los ganadores de mañana se llamen Salma o Mohammed; eso significará que los que quieren expulsarlos no han ganado"

Gemma Nierga ha lanzado un alegato contra el racismo y la ultraderecha al recoger el Premio Ondas al Mejor Programa de Proximidad por Café de Ideas, de Ràdio 4. La periodista ha bromeado con cómo celebraron sus hijos la noticia de su galardón y ha revelado la felicidad de todo el equipo: "Dijeron mis hijos que estaba en mi prime, y quizá sí estoy en mi prime, si eso significa estar en un programa con este equipo, feliz".
Por desgracia, vamos contra dirección, pero eso da más valor a las palabras de Gemma. Siempre en su equipo.
Es ella la que hace hincapié en su origen racial y no en como actúen esas supuestas personas.
Enhorabuena. Yo tengo la buena o mala suerte de ser blanco y nacido en España.
Y no es mérito mío. Ni tuyo.
El único pecado de los inmigrantes, de todo tipo, es que no han tenido tu suerte de nacer aquí. Nada de méritos, sólo suerte.
Y luego dirán que no estamos en una batalla cultural.