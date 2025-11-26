edición general
Gemma Nierga: "Ojalá los ganadores de mañana se llamen Salma o Mohammed; eso significará que los que quieren expulsarlos no han ganado"

Gemma Nierga ha lanzado un alegato contra el racismo y la ultraderecha al recoger el Premio Ondas al Mejor Programa de Proximidad por Café de Ideas, de Ràdio 4. La periodista ha bromeado con cómo celebraron sus hijos la noticia de su galardón y ha revelado la felicidad de todo el equipo: "Dijeron mis hijos que estaba en mi prime, y quizá sí estoy en mi prime, si eso significa estar en un programa con este equipo, feliz".

Pertinax #3 Pertinax *
Cuando eso suceda, espero y deseo que pueda aparecer tan descocada como tú. En ese caso sí será un síntoma de que habremos avanzado.
8 K 44
Supercinexin #11 Supercinexin
Los comentarios de éste meneo son para enmarcar. Madre del amor hermoso vaya banda de paletos todos. No han visto un musulmán más allá de los comentarios de El Mundo.
2 K 42
#5 Spermando
Mohamed aún puede ganar tu premio si lo llevas por la calle en Barcelona, Gemma.
4 K 40
desastrecolosal #4 desastrecolosal
Por un momento pensé que iba ha hablar de la crisis de la vivienda o de los casos de corrupción del SOE, peró optó por lo de siempre, por lo que le pagan.
5 K 35
#2 Pepepistolas *
Mientras Selma no lleve burka "porque es un signo de empoderamiento" o Mohamed no tenga a sus esposas como gallinas ponedoras ni las haya comprado por 3 camellos entre otras lindezas.
3 K 30
#8 k-loc
Si eso sucede, Gemma, y con el nivel de respeto que destilan ciertos colectivos que no comulgan con los mínimos derechos e integración que aquí hay, el que irá a recoger el premio será Mohamed y no Gemma, ya que no podrás hacerlo sin permiso.
2 K 26
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Seguro Gemma que está noche pasarán a felicitarte tus vecinos Salma y Mohamed.
1 K 14
tremebundo #10 tremebundo *
#6 A ti, no.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#6 porqué me aparece el galán este de debajo en gris pegado como una lapa? Que han tocado para que los ignorados puedan contestar?
0 K 7
Stieg #1 Stieg *
Grande Gemma! Entiende muy bien el siglo XXI, el tiempo donde la gente ya debería importar por lo que es, por cómo actúa y por cómo se integra, y no tanto por su origen racial. Nos debería más atraer cualquier persona por su manera de pensar que por si color, sexo o nación.
Por desgracia, vamos contra dirección, pero eso da más valor a las palabras de Gemma. Siempre en su equipo.
1 K 12
#9 crissis
#1 Pero si es ella misma la que insiste en nombres relacionados con un origen racial.

Es ella la que hace hincapié en su origen racial y no en como actúen esas supuestas personas.
1 K 17
Battlestar #12 Battlestar
#9 Gracias, por unos segundos me he sentido raro porque lo primero que he pensado al leer el comienzo de la entradilla ha sido que el topicazo de "Mohamed" es racista en si mismo xD
0 K 10
Stieg #14 Stieg
Mira, tengo claro que habéis ganado los racistas, los que pensáis que por el simple hecho no elegido de tener un color de piel más blanco, gratuidad de enseñanza, padres con dinero para pagar lo que sea, o simplemente solo tenéis un color de piel aceptado por la mayoría, os sentís especiales.
Enhorabuena. Yo tengo la buena o mala suerte de ser blanco y nacido en España.
Y no es mérito mío. Ni tuyo.
El único pecado de los inmigrantes, de todo tipo, es que no han tenido tu suerte de nacer aquí. Nada de méritos, sólo suerte.
0 K 9
#7 crissis *
Caretas fuera, que quede patente que esta señora estaría orgullosa de la destrucción de la cultura occidental.

Y luego dirán que no estamos en una batalla cultural.
3 K -16

menéame