Gemma Nierga: "Ojalá los ganadores de mañana se llamen Salma o Mohammed; eso significará que los que quieren expulsarlos no han ganado"

Gemma Nierga ha lanzado un alegato contra el racismo y la ultraderecha al recoger el Premio Ondas al Mejor Programa de Proximidad por Café de Ideas, de Ràdio 4. La periodista ha bromeado con cómo celebraron sus hijos la noticia de su galardón y ha revelado la felicidad de todo el equipo: "Dijeron mis hijos que estaba en mi prime, y quizá sí estoy en mi prime, si eso significa estar en un programa con este equipo, feliz".