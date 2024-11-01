Gaza: 25 muertos por frío extremo bajo bloqueo israelí a la ayuda

Al menos 25 personas murieron debido a las severas condiciones climáticas que afectan la Franja de Gaza, al suroeste de Palestina, en medio del genocidio y el bloqueo de asistencia perpetrado por Israel. Los equipos de Defensa Civil reportaron inundaciones en varias zonas del devastado enclave costero que provocaron el desplazamiento de miles de familias. Además, 18 edificios residenciales se derrumbaron por completo y 110 edificios sufrieron derrumbes parciales como consecuencia de las condiciones meteorológicas y el grave deterioro de infrae