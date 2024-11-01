edición general
Gaza: 25 muertos por frío extremo bajo bloqueo israelí a la ayuda

Al menos 25 personas murieron debido a las severas condiciones climáticas que afectan la Franja de Gaza, al suroeste de Palestina, en medio del genocidio y el bloqueo de asistencia perpetrado por Israel. Los equipos de Defensa Civil reportaron inundaciones en varias zonas del devastado enclave costero que provocaron el desplazamiento de miles de familias. Además, 18 edificios residenciales se derrumbaron por completo y 110 edificios sufrieron derrumbes parciales como consecuencia de las condiciones meteorológicas y el grave deterioro de infrae

5 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
La crueldad y el odio como acción de los sionistas asesinos.
#3 chavi
25 asesinatos mas de Israel
Dene #2 Dene
Seguro que el nazi netanyahu esta parafraseando a su minion madrileño con eso de "pocos me parecen"
A.more #4 A.more
Todo el daño que están causando ojalá lo sufran por el método que sea. Merecen lo peor
Peka #5 Peka
Israel y sus cómplices lo están haciendo.
