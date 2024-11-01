edición general
12 meneos
14 clics

Garry Kasparov: «Tenemos que convencer a los rusos de que el imperio ha muerto»

Cuando abandonó la competición y se convirtió en opositor al Kremlin, muchos pensaron que exageraba. Pero mientras Putin consolidaba su poder, Kasparov llevaba años avisando de que Rusia entraba en una deriva autoritaria que no se detendría en sus fronteras. Desde el exilio, su voz ha sido una de las que insistió en que Ucrania sería el objetivo central y que Europa pagaría caro cualquier gesto de complacencia.

| etiquetas: rusia , entrevista , garry kasparov
10 2 1 K 96 actualidad
3 comentarios
10 2 1 K 96 actualidad
#2 veratus_62d669b4227f8
Efectivamente, quizás desmantelando la OTAN y no rodeando su pais de bases nortearmericanas ayudaría a convencerles, igual hasta hubiera ayudado a convencerlos hace 30 años un preacuerdo para entrar en el mercado comun europeo, o algo similar. Pero supongo que como son el demonio y actuan porque son el mal y el imperialismo puro ( sin mas razones de geoestrategia o económicas) pues no harian nada de eso y encima aprovecharian para invadirnos y llegar hasta las canarias...asi que...a seguir con la juerga hasta que no sea rentable y entonces a negociar.
2 K 38
Supercinexin #1 Supercinexin
Jajajajaj

Pobre chaval. Anda Garry, échate unas partidillas en el parque y déjate de politiqueos.
0 K 19

menéame