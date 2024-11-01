Garry Kasparov: «Tenemos que convencer a los rusos de que el imperio ha muerto»

Cuando abandonó la competición y se convirtió en opositor al Kremlin, muchos pensaron que exageraba. Pero mientras Putin consolidaba su poder, Kasparov llevaba años avisando de que Rusia entraba en una deriva autoritaria que no se detendría en sus fronteras. Desde el exilio, su voz ha sido una de las que insistió en que Ucrania sería el objetivo central y que Europa pagaría caro cualquier gesto de complacencia.