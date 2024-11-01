Gallardo será el candidato del PSOE en Extremadura: «Salimos a ganar»

Miguel Ángel Gallardo será el candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. El líder de los socialistas extremeños encabezará la lista del partido sin la celebración previas de las primarias. Es una excepcionalidad que la formación recoge en sus normas y que se aplicará en esta ocasión por la falta de tiempo ante el adelanto electoral decidido por la presidenta de la Junta, María Guardiola.