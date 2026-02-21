edición general
El futuro primer ministro neerlandés reitera sus antiguas declaraciones en las que calificaba a Trump de «misógino» y «criminal» (Eng)

En los últimos años, como líder del D66, el futuro primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, criticó duramente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Jetten calificó a Trump de «criminal condenado», «misógino» y «peligro para la seguridad internacional», entre otras declaraciones. A menos de una semana de tomar posesión como primer ministro, Jetten no tiene intención de retractarse de esa

11 comentarios
Comentarios destacados:    
#3 omega7767
lo que piensan todos, pero que no se atreven a decir

#2 mente_en_desarrollo
Por muy verdad que sea, un primer ministro no debe (por el bien de su país) meterse con los mandatarios de otros países.
Sobre todo si el país es mucho más poderoso.
Sobre todo si el país es mucho más poderoso.

#4 rogerius
#2 Pues dice lo que todo el mundo sabe. También que Netanyahu es un criminal de guerra y que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Vamos, la puritita verdad. Sin duda estamos jodidos cuando decir la verdad resulta noticioso.

Más mandatarios que digan la verdad es lo que hace falta. Una cosa es la diplomacia y otra la contemporización.

#8 skaworld
#4 #5 No os da mas asco Trump q a mi y estoy con #2

Estupendo que haya hecho unas declaraciones que comparto a titulo personal, pero en el momento en el que pasa a ser presidente, ha de hablar por todo el pueblo y eso requiere un poco de decoro y diplomacia aunque joda. En caso contrario... sabeis lo que tienes? Tienes a Trump un puto bocachanclas sobreascendido.

Que vosotros y yo podamos hablar claramente y llamar al culo culo es un privilegio que te da el comunicarte a titulo personal, en…   » ver todo el comentario

#9 mente_en_desarrollo
#8 ¡Coño!

Si estabas conmigo, avisa. Que como estaba con mi práctica diaria de instrumentos musicales navideños, no me he dado cuenta.
Te habría invitado a un chocolate con tabaco o algo.

#10 PerritaPiloto
#4 Ya. Pero no suele haber concordancia con lo que dice cuando se aspira a un alto cargo con lo que se dice cuando se ocupa.

#5 Supercinexin
#2 Cuando hizo las declaraciones NO era primer ministro. Y hace bien en no bajarse los pantalones y lavarle la cara a Trump "porquesque ahora ya soy Presi y claro me retracto de lo dicho". No. Bien hecho.

#7 mente_en_desarrollo
#5 Por supuesto.

Pero hay un problema, y es el "el líder del mundo libre" es un crio pequeño rencoroso.
Se merece todos esos comentarios y más. Pero... ¿Tú si fueses primer ministro estarías dispuesto a que un país más poderoso tome represalias económicas contra tu país por unas declaraciones que hiciste hace X tiempo cuando no lo eras?

Entiendo no querer retirarlo. Pero también entiendo si crees que es mejor para tu país retirarlos.

#1 Barriales
Con dos cojones.

#6 Un_señor_de_Cuenca
Debería rectificar, se le ha olvidado añadir lo de que le gusta invadir países.

#11 CerdoJusticiero
Peores cosas sobre Trump dijo JD Vance y ahí está de vicepresidente. :-)


