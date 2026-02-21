El futuro primer ministro neerlandés reitera sus antiguas declaraciones en las que calificaba a Trump de «misógino» y «criminal» (Eng)

En los últimos años, como líder del D66, el futuro primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, criticó duramente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Jetten calificó a Trump de «criminal condenado», «misógino» y «peligro para la seguridad internacional», entre otras declaraciones. A menos de una semana de tomar posesión como primer ministro, Jetten no tiene intención de retractarse de esa
Sobre todo si el país es mucho más poderoso.
Más mandatarios que digan la verdad es lo que hace falta. Una cosa es la diplomacia y otra la contemporización.
Estupendo que haya hecho unas declaraciones que comparto a titulo personal, pero en el momento en el que pasa a ser presidente, ha de hablar por todo el pueblo y eso requiere un poco de decoro y diplomacia aunque joda. En caso contrario... sabeis lo que tienes? Tienes a Trump un puto bocachanclas sobreascendido.
Que vosotros y yo podamos hablar claramente y llamar al culo culo es un privilegio que te da el comunicarte a titulo personal, en… » ver todo el comentario
Si estabas conmigo, avisa. Que como estaba con mi práctica diaria de instrumentos musicales navideños, no me he dado cuenta.
Te habría invitado a un chocolate con tabaco o algo.
Pero hay un problema, y es el "el líder del mundo libre" es un crio pequeño rencoroso.
Se merece todos esos comentarios y más. Pero... ¿Tú si fueses primer ministro estarías dispuesto a que un país más poderoso tome represalias económicas contra tu país por unas declaraciones que hiciste hace X tiempo cuando no lo eras?
Entiendo no querer retirarlo. Pero también entiendo si crees que es mejor para tu país retirarlos.