El futuro pertenece a los valientes [DEU]

El éxito del presidente del Gobierno español, Sánchez, se debe en parte a que se atreve a ser socialdemócrata. El SPD alemán tiene mucho que aprender(..) El éxito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por sí solo: el futuro pertenece a los valientes. Desde luego, no a los que carecen de coraje. El socialdemócrata español defiende sus convicciones y no se anda con rodeos a la hora de condenar la actuación de Israel en la guerra de Gaza.