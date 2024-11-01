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El futuro pertenece a los valientes [DEU]

El futuro pertenece a los valientes [DEU]

El éxito del presidente del Gobierno español, Sánchez, se debe en parte a que se atreve a ser socialdemócrata. El SPD alemán tiene mucho que aprender(..) El éxito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por sí solo: el futuro pertenece a los valientes. Desde luego, no a los que carecen de coraje. El socialdemócrata español defiende sus convicciones y no se anda con rodeos a la hora de condenar la actuación de Israel en la guerra de Gaza.

| etiquetas: pedro sánchez , socialdemocracia , valentía , israel , gaza , eeuu , iran
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6 comentarios
8 2 0 K 128 actualidad
mmlv #1 mmlv
Con el encuentro de fuerzas progresistas en Barcelona, Sánchez, figura emblemática de la izquierda europea desde hace tiempo, impulsa un movimiento con el potencial de romper la resignación ante el auge de los Trump, tanto grandes como pequeños, de este mundo. La derecha no gana porque haga las cosas mejor, sino porque ha logrado que el sector progresista observe con impotencia y pasividad lo que sucede.

La socialdemocracia alemana solo puede aprender de Sánchez.
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Priorat #6 Priorat
Empiezo a oler una olor a Gorbachovización de Sánchez. Es decir, de que enamore a todo el mundo, excepto a los españoles.
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
La izquierda en Europa está en hibernación, Sánchez ha tenido que reunirse con líderes de Latinoamérica para poder compartir puntos de encuentro.
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#5 kaos_subversivo
#2 sanchez izquierda?
La derrota es total si esta es la alternativa de la izquierda
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#3 jaramero
Cuando los líderes socialdemócratas viven en los mismos barrios que los conservadores, visten igual, llevan a sus hijos a los mismos colegios, hablan de los mismos temas... ¿qué esperan?, ¿que se cumpla el turnismo y les toque gobernar a los 8 años cuando la derecha no pueda robar más?

Cuando la socialdemocracia alemana hable de reducción de jornada, de adelantar la edad de jubilación, de aumentar la conciliación, de fomentar el teletrabajo, de mejorar la sanidad y la educación, de priorizar la vivienda de propiedad para residentes... lo mismo hasta gobiernan con mayoría absoluta.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Si fuera valiente de verdad, se uniría a la coalición nacional de izquierdas.
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menéame