El futuro pertenece a los valientes [DEU]

El éxito del presidente del Gobierno español, Sánchez, se debe en parte a que se atreve a ser socialdemócrata. El SPD alemán tiene mucho que aprender(..) El éxito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por sí solo: el futuro pertenece a los valientes. Desde luego, no a los que carecen de coraje. El socialdemócrata español defiende sus convicciones y no se anda con rodeos a la hora de condenar la actuación de Israel en la guerra de Gaza.
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La socialdemocracia alemana solo puede aprender de Sánchez.
La derrota es total si esta es la alternativa de la izquierda
Cuando la socialdemocracia alemana hable de reducción de jornada, de adelantar la edad de jubilación, de aumentar la conciliación, de fomentar el teletrabajo, de mejorar la sanidad y la educación, de priorizar la vivienda de propiedad para residentes... lo mismo hasta gobiernan con mayoría absoluta.