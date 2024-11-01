Fútbol vs Internet, ¿qué es mejor?.Bloqueos “antipiratería” del fútbol  

Desde hace meses resulta imposible navegar en fin de semana por algunas webs por culpa de los bloqueos “antipiratería” del fútbol. ¿Damos demasiada importancia los españoles al deporte?. También nos aventuramos a hablar de los combustibles fósiles, ¿es momento de invertir en esta nueva fuente de energía o es momento de dejarlas atrás? ¿Qué haremos cuando desaparezcan todas las gasolineras? Un estudio reciente demuestra que el ser humano no está preparado biológicamente para vivir en las ciudades modernas, ¿incluye esto también a Madrid?
| etiquetas: fútbol , internet , bloqueos , antipiratería
Como bien apuntas se trata de nuestra dosis diaria de control social, ese azucarillo que (si nos dejamos llevar) nos puede hacer la vida algo más soportable... aunque un deporte como el futbol comercial no tenga el más mínimo sentido y mucho menos trascendencia en nuestra vida real.
#3. Pues ya te puedes imaginar lo que opinamos de "los cortes de Internet de 'LaLiga' porque ellos lo valen". No debería salirles a cuenta a base de condenarlos a pagar cuantiosas indemnizaciones por los perjuicios y pérdidas económicas que provocan cortando Internet por lo sano cuando les viene en gana.
Para poder ver este contenido es necesario tener una cuenta activa en RTVE Play.
Crea tu cuenta gratis y disfruta de las ventajas de estar registrado.
No me sale de las pelotas registrarme. Manías de uno.