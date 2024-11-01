edición general
Fútbol vs Internet, ¿qué es mejor?.Bloqueos “antipiratería” del fútbol

Fútbol vs Internet, ¿qué es mejor?.Bloqueos “antipiratería” del fútbol  

Desde hace meses resulta imposible navegar en fin de semana por algunas webs por culpa de los bloqueos “antipiratería” del fútbol. ¿Damos demasiada importancia los españoles al deporte?. También nos aventuramos a hablar de los combustibles fósiles, ¿es momento de invertir en esta nueva fuente de energía o es momento de dejarlas atrás? ¿Qué haremos cuando desaparezcan todas las gasolineras? Un estudio reciente demuestra que el ser humano no está preparado biológicamente para vivir en las ciudades modernas, ¿incluye esto también a Madrid?

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
El fútbol es mucho más que un deporte: es un negocio que mueve muchos millones, y es sinónimo de corrupción. Además sirve la función de control social y entretener a las masas, solo hay que ver el tiempo que se le dedica en los noticiarios.
frankiegth #2 frankiegth *
#1. Y es incluso peor aún. En los tediarios las únicas "buenas noticias" ya se limitan por completo a la sección deportiva con el futbol comercial como máximo exponente, y ahora también apuestan fuere por el futbol comercial femenino con sus mensajes tan vacios y carentes de contenido como los provenientes de futbol masculino.

Como bien apuntas se trata de nuestra dosis diaria de control social, ese azucarillo que (si nos dejamos llevar) nos puede hacer la vida algo más soportable... aunque un deporte como el futbol comercial no tenga el más mínimo sentido y mucho menos trascendencia en nuestra vida real.
cocolisto #3 cocolisto
#1 #2. Admiro vuestra capacidad de análisis, con el que estoy de acuerdo, pero ya os digo que el vídeo no lo habéis visto.
frankiegth #4 frankiegth *
Edit #2. Ese "fuere" era en realidad : "fuerte".

#3. Pues ya te puedes imaginar lo que opinamos de "los cortes de Internet de 'LaLiga' porque ellos lo valen". No debería salirles a cuenta a base de condenarlos a pagar cuantiosas indemnizaciones por los perjuicios y pérdidas económicas que provocan cortando Internet por lo sano cuando les viene en gana.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
No me sale de las pelotas registrarme. Manías de uno.
frankiegth #6 frankiegth *
#5. Pues ya somos dos. Registrarse es para regalarles nuestros datos y hasta nuestros perfiles controlando que vemos y que dejamos de ver en esa plataforma. En una televisión pública eso debería estar prohibido, tanto que cacarean el tema de la "protección de datos" y el "secreto de las telecomunicaciones" y en todas partes ya lo hacen todo para tenernos más estudiados que a las ranas de laboratorio para disecciones.
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
#2 En las "democracias" liberales se ha utilizado la distracción como forma de control social. Pero ahora estamos siendo testigos de un cambio de paradigma, estamos en un clima pre-bélico mundial, y han subido de intensidad y modificado la estrategia con la que nos manipulan, y nos están condicionando para un escenario que augura tiempos muy difíciles para la población civil.
