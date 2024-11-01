Fútbol vs Internet, ¿qué es mejor?.Bloqueos “antipiratería” del fútbol  

Desde hace meses resulta imposible navegar en fin de semana por algunas webs por culpa de los bloqueos “antipiratería” del fútbol. ¿Damos demasiada importancia los españoles al deporte?. También nos aventuramos a hablar de los combustibles fósiles, ¿es momento de invertir en esta nueva fuente de energía o es momento de dejarlas atrás? ¿Qué haremos cuando desaparezcan todas las gasolineras? Un estudio reciente demuestra que el ser humano no está preparado biológicamente para vivir en las ciudades modernas, ¿incluye esto también a Madrid?