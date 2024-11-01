La fusión de SpaceX con xAI es algo que nunca hemos visto: un conglomerado que se ha comido la separación de poderes

La nueva compañía no es un monopolio que puedas trocear. Es infraestructura crítica concentrada en alguien que además controla altavoces mediáticos, tiene capital político directo y opera en el limbo regulatorio del espacio. Separar eso tiene mucho más de geopolítica que de telecos o de competencia. ¿Qué gobierno se va a atrever a dar por saco a quien maneja sus comunicaciones militares? Un conglomerado con alcance estratégico que va más allá de lo que las democracias liberales diseñaron como posible para un actor privado.
| etiquetas: mega corporaciones , elon musk , spacex , xai