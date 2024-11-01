La Fundación Heritage pasa de MAGA a MEGA: Make Europe Great Again (Hagamos grande de nuevo a Europa) [EN]

El grupo de expertos conservador que está detrás de la hoja de ruta del Proyecto 2025 de Donald Trump está buscando nuevos aliados al otro lado del Atlántico. La Fundación Heritage, el motor intelectual detrás del plan de 922 páginas que se ha convertido en el manual de políticas clave para el segundo mandato de Trump, se está asociando con una constelación de movimientos nacionalistas europeos de extrema derecha para exportar su estrategia de lucha contra las políticas progresistas. Esto incluyó una conferencia a finales de octubre en la a