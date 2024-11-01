edición general
La Fundación Heritage pasa de MAGA a MEGA: Make Europe Great Again (Hagamos grande de nuevo a Europa) [EN]

El grupo de expertos conservador que está detrás de la hoja de ruta del Proyecto 2025 de Donald Trump está buscando nuevos aliados al otro lado del Atlántico. La Fundación Heritage, el motor intelectual detrás del plan de 922 páginas que se ha convertido en el manual de políticas clave para el segundo mandato de Trump, se está asociando con una constelación de movimientos nacionalistas europeos de extrema derecha para exportar su estrategia de lucha contra las políticas progresistas. Esto incluyó una conferencia a finales de octubre en la a

Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#4 ese proyecto escrito y público del que la gente decía que no existía o lo comparaba con la Agenda2030, el cual están implicados Jd Vance y el calvo Goebbles?
1 K 40
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Fentanilo por todas partes, hipotecas a 100 años, aumento de la deuda
2 K 48
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Ya veo a Lady Menguele, Fakejoo y a Vagascal apuntándose los primeros.
1 K 37
Tito_Keith #5 Tito_Keith
#3 ya están apuntados, otra cosa es que lo digan en público
1 K 26
ixo #6 ixo
Warren Buffet: “Claro que hay una lucha de clases, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está librando esta guerra. Y la estamos ganando”
2 K 32
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 Normal con tanto mongoloide que prefiere defender los privilegios de los ricos antes que sus propios derechos y los de sus hijos.
1 K 33
Pacman #2 Pacman
Que mal nombre, teniendo en cuenta los recuerdos perdidos por culpa de Mega
0 K 11

