Funcionarios británicos aseguran que Andrés usó dinero del contribuyente para pagarse masajes y viajes cuando era príncipe

Antiguos funcionarios británicos han relatado que los servicios personales y viajes del expríncipe Andrés, entre otros cargos, fueron cubiertos con recursos públicos bajo procedimientos financieros con escasa transparencia. Andrés, detenido el pasado jueves 19 de febrero y puesto en libertad al cabo de doce horas, utilizó dinero del contribuyente británico para costearse masajes y viajes mientras era enviado comercial del Reino Unido. Así lo han informado funcionarios retirados a la BBC.