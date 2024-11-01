edición general
Funcionarios británicos aseguran que Andrés usó dinero del contribuyente para pagarse masajes y viajes cuando era príncipe

Antiguos funcionarios británicos han relatado que los servicios personales y viajes del expríncipe Andrés, entre otros cargos, fueron cubiertos con recursos públicos bajo procedimientos financieros con escasa transparencia. Andrés, detenido el pasado jueves 19 de febrero y puesto en libertad al cabo de doce horas, utilizó dinero del contribuyente británico para costearse masajes y viajes mientras era enviado comercial del Reino Unido. Así lo han informado funcionarios retirados a la BBC.

5 comentarios
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Mira, como los Borbones aquí.
0 K 13
Chinchorro #1 Chinchorro
Anda mira, como los nuestros.
0 K 12
vicus. #2 vicus.
Aquí les seguimos pagando las putas..
0 K 11
#4 Alcalino
Hombre claro, es que si no, ¿Que gracia tiene ser príncipe?
0 K 9
BRRZ #5 BRRZ
El mas tonto de aquí hasta eligió mujer viendo el telediario en la tele pública.
0 K 6

