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Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales

Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales

El BOE recoge la instrucción que reduce de 37,5 a 35 horas la jornada ordinaria de los empleados de la Administración General del Estado y beneficia a unas 250.000 personas

| etiquetas: funcionarios , jornada
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7 comentarios
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JohnnyQuest #5 JohnnyQuest
Las condiciones laborales de lo público deberían ir ligadas a las condiciones del resto de los trabajadores. Así habría incentivos para luchar por los derechos de todos, y no cada uno por su esfera. Así, ahora mismo el jefe de los funcionarios son sus vecinos y no el capitalista.
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
No, si al final todos los trabajadores van querer trabajar 35 horas por no ser menos que los funcionarios.

Un momento ...
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josde #6 josde
#4 Ya el PP, Vox y junt se opusieron rebajar para todos los trabajadores de las 37,5 horas.
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#1 DotorMaster
Mu ha ha haaa haaaa que se jodan unga unga </fachapobre>
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The_Ignorator #2 The_Ignorator
Normal, es una resolución relativa al personal de la AGE.

Entes locales y autonómicos por regla general contratan a su propio personal y no son la AGE, son la administración local o autonómica correspondiente
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yende #3 yende
Nunca he entendido estas separaciones y crear estas diferencias. Que lo enchufen al estatuto de los trabajadores.
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#7 Borgiano
Conozco yo a más de uno de esos del hay-untamiento que si le hacen trabajar 35 horas a la semana más que reducción les harían una ampliación.
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