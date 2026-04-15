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Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
El BOE recoge la instrucción que reduce de 37,5 a 35 horas la jornada ordinaria de los empleados de la Administración General del Estado y beneficia a unas 250.000 personas
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funcionarios
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jornada
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#5
JohnnyQuest
Las condiciones laborales de lo público deberían ir ligadas a las condiciones del resto de los trabajadores. Así habría incentivos para luchar por los derechos de todos, y no cada uno por su esfera. Así, ahora mismo el jefe de los funcionarios son sus vecinos y no el capitalista.
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#4
angelitoMagno
No, si al final todos los trabajadores van querer trabajar 35 horas por no ser menos que los funcionarios.
Un momento ...
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#6
josde
#4
Ya el PP, Vox y junt se opusieron rebajar para todos los trabajadores de las 37,5 horas.
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#1
DotorMaster
Mu ha ha haaa haaaa que se jodan unga unga </fachapobre>
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#2
The_Ignorator
Normal, es una resolución relativa al personal de la AGE.
Entes locales y autonómicos por regla general contratan a su propio personal y no son la AGE, son la administración local o autonómica correspondiente
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#3
yende
Nunca he entendido estas separaciones y crear estas diferencias. Que lo enchufen al estatuto de los trabajadores.
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#7
Borgiano
Conozco yo a más de uno de esos del hay-untamiento que si le hacen trabajar 35 horas a la semana más que reducción les harían una ampliación.
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Entes locales y autonómicos por regla general contratan a su propio personal y no son la AGE, son la administración local o autonómica correspondiente